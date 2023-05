Un melodrama con ribeteado trágico

Pocos son los seres humanos que tienen el privilegio de pasar por la vida sin conocer el agrio sabor de la tragedia, de saber lo que significa el dolor cuando nos afecta en cualquiera de sus maneras. Esto es lo que debía de tener en mente el escritor Sandro Veronessi cuando concibió su novela ‘El colibrí’, en la que se basa la película de la que es autora la directora y guionista italiana Francesca Archibugi.

Con una filmografía no extensa ni conocida en España, Archibugi desarrolla un melodrama con ribetes trágicos del que participan todos sus personajes. La historia gira en torno a un hombre al que se sigue desde que era un adolescente hasta el final de su vida. Así, recorre su existencia, las situaciones extremas, los ratos felices, las amarguras, el sufrimiento y, por supuesto, los instantes que nunca se olvidan, aquellos dotados de la intensidad que requiere existir y hacerlo en plenitud.

No he leído la novela de Sandro Veronesi, pero todo apunta a que hay en ella, como en cualquier obra literaria extensa, demasiados personajes y demasiadas situaciones, una densidad de contenidos que, posiblemente, no es fácil trasladar a un guión y menos aún, quizás, a una película. Ese es para mi el problema que arrastra ‘El colibrí’, que como película interesa mucho en determinadas ocasiones y es capaz de atrapar al espectador en otras tantas, al tiempo que deja ver sus costuras irregulares en su construcción cinematográfica.

‘El colibrí’ se nos descubre a ratos como un hermoso melodrama, como una obra que nos acerca hasta un hombre que, desde chaval, ha estado cerca de la tragedia, con una dosis de pesimismo extremo que le ha acompañado desde siempre, pero al que el amor ha salvado de más de un naufragio. A ratos, sin embargo, ese mismo relato, por una dirección ciertamente desacertada, decae por unas secuencias desacertadas y poco notables. Una película irregular pero interesante.