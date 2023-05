El bello Helmut

Llegaron a decir de él que era el hombre más bello del mundo. También es cierto que lo mismo se afirmó del joven protagonista de ‘Muerte en Venecia’, el actor sueco que encarnó a Tazio y que fue descubierto igualmente por uno de los más grandes autores del cine europeo, cuando el cine europeo era oro puro.

Del bello actor austriaco Helmut Berger, fallecido esta semana, a los 78 años, se dijeron muchas cosas, además de que era hermoso. Nunca tuve claro si era o no buen actor, yo creo que no especialmente, pero tenía una presencia y un físico que no solo sedujeron a Visconti, su mentor y el que le ofreció participar en algunas de sus mejores películas: ‘La caída de los dioses’, extraordinaria, o ‘Ludwig’. Berger supo seducir a la audiencia, gracias, es verdad, a que en su mejor época lo llamaron los mejores, entre ellos, también, Vittorio de Sica para la estupenda ‘El jardín de los Finzi Contini’. Las noticias daban cuenta de lo mucho que sufrió tras la muerte de Visconti –llegaron a señalarlo como su ‘viudo’–, que llevaba mala vida, que siempre estaba rodeado de gente y, al mismo tiempo, muy solo, como se desprendía de su libro de memorias. Siguió trabajando, pero intermitentemente. Uno de sus últimos trabajos fue un papel para ‘Liberté’, del español Albert Serra.

Buen o mal actor y al margen de su belleza, nos deja el recuerdo de una época soberbia del cine europeo y una mirada, una media sonrisa y una presencia en las que su hermosura iba acompañada, inevitablemente, de un cierto malditismo y un tanto de perversión y sadismo, como nos dejó entrever en ‘Salón Kitty’.