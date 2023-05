Rubén Cebollero: "Los ramos de flores son pequeñas obras de arte efímero"

¿Cuáles son sus primeros recuerdos relacionados con el mundo de las flores?Mi familia estaba en el gremio de las flores. Mi abuela empezó en 1970 y continuó mi madre. Cuando salía del colegio de Marianistas iba siempre a la tienda por las tardes y esperaba a mi madre. Me he criado entre flores... hasta mis cumpleaños los celebraba en la tienda, en el altillo, donde venían mis amigos. Me evocan mi infancia: el olor de los claveles cuando llegan las fiestas del Pilar, los pinos en Navidad...

¿Regenta la misma tienda que abrió su abuela?Sí, ahora es más grande, pero es el mismo local en Las Fuentes.



¿Cuándo decidió que las flores iban a ser su modo de vida?

Un día, cuando era bastante pequeño, me puse a hacer un ramo y las compañeras de la tienda dijeron enseguida: «Este chaval lo lleva dentro», y ahí empezó todo. Con 17 años me formé en Madrid, en Barcelona, en Santander... quería estar bien preparado.



¿Fue una alegría para su madre que quisiera continuar con el negocio familiar?

No sé... este trabajo es bastante esclavo, es comercio, así que tiene que ser muy vocacional.



¿Se puede decir en el mundo de las flores que cualquier tiempo pasado fue mejor?

Ha habido tiempos muy buenos, pero también considero que había otra manera de trabajar. Antes para cualquier fecha señalada se podían llegar a trabajar más de cuarenta horas seguidas, era una locura. Ahora estamos más profesionalizados, diría yo.



¿Sigue estando de moda regalar flores?

Por supuesto, las flores siguen estando presentes en todo: en las bodas, los nacimientos, la muerte... y en toda celebración.



¿Cuáles son las que más se llevan ahora, por ejemplo, en bautizos, bodas y comuniones?

El eucalipto con flores blancas, la paniculata y las plantas plumero. En definitiva, menos flor y más verde.



¿Ha evolucionado el negocio? En una floristería hay ahora mucho más que flor fresca: artículos de regalo, de decoración...

Sí, es lo que te comentaba de la profesionalización. Ahora, por ejemplo, se lleva mucho la flor preservada. Sobre todo, en ramos de novia. Es una flor que se conserva y se guarda en cúpulas o vitrinas de recuerdo y regalo. Antes, se secaban las flores y se hacían cuadros con ellas.



También se venden flores en bazares y supermercados, ¿les hace daño esa competencia?

Te puede hacer daño, pero también te hace mejor porque buscas marcar la diferencia... Compites con tu trabajo, tu arte, somos artesanos y eso es lo que nos diferencia.



¿Un ramo es una obra de arte?

Sí, son pequeñas obras de arte efímero, cada una es diferente, es como un cuadro que solo vas a tener y disfrutar tú.



Con esto del cambio climático y ya que abril ya no es aguas mil, ¿podemos seguir diciendo que mayo es el mes de las flores?

Sí, lo sigue siendo. Y los floristas intentamos ser lo más ecológicos posible: desechamos la mayoría de los plásticos, nuestras cintas ya no son desechables y trabajamos con papel. Además, intentamos utilizar más flor de temporada que de vivero para ser más sostenibles.



Tendemos a pensar que el mundo de las floristerías es más femenino que masculino, sin embargo usted es un hombre… y preside la asociación.

Sí, hay más mujeres, muchas de ellas grandes ejemplos para los que estamos en el sector, pero cada vez somos más hombres.



Faltan un par de semanas para la tercera edición de Zaragoza Florece, ¿qué aporta a la ciudad y a vuestro gremio?

Para nosotros los floristas es una fiesta, donde disfrutamos mucho haciendo trabajos que habitualmente no tenemos oportunidad, de realizar y que tienen una gran acogida entre los ciudadanos. Este año vamos a hacer una decoración sorprendente, una obra de arte que no puedo revelar.