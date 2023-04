Óscar Senén: "Me gustó trabajar para Galáctica; fue un ritmo muy distinto al de Hollywood"

Su melodía para Galáctica –el centro de difusión y práctica de la astronomía de la localidad turolense de Arcos de las Salinas– dejó impactados a los asistentes durante el acto de inauguración del parque hace solo unas semanas. ¿En qué se inspiró?

En la grandiosidad del espacio y de Galáctica. También, sobre todo al inicio, que es un poco más misterioso, quise reflejar la aventura de adentrarnos en lo desconocido, pero de una forma evocadora, invitando a descubrir qué hay detrás. Luego, la música va creciendo, se hace más grande y expansiva, igual que nuestra curiosidad a medida que adquirimos conocimientos en la visita por Galáctica.

Fue interpretada por un cuarteto de la Banda Santa Cecilia de Teruel. Sonó imponente y majestuosa.

Los músicos interpretaron una parte de la composición. Tocaron encima de una grabación que no es solo una recreación de orquesta completa sino que tiene diseño sonoro, con sintetizadores e instrumentos poco comunes. Eso es lo que da a la pieza ese enfoque de algo como fuera del planeta. La música ha evolucionado mucho.

Cómo es el proceso de traslación al pentagrama de las ideas y sentimientos? ¿Hay trucos?

Me dedico a componer y también a orquestar –me dan la música y yo hago las partituras para la orquesta, cambiando y combinando instrumentos–. La orquestación es como la paleta de colores que tenemos los compositores. Cada vez que te enfrentas a la partitura en blanco, la forma de empezar es distinta. A veces sale primero la melodía, otras un timbre, un instrumento. En Galáctica fue la melodía lo que me empezó a inspirar.

Estudió en Estados Unidos y ha compuesto y orquestado para más de 100 películas, entre ellas ‘James Bond 007: Sin tiempo para morir’, ‘Kung Fu Panda 3’ o Terminator’. ¿Le sorprendió el encargo de un lugar remoto de Teruel?

No es mi primer proyecto con la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel. Conozco al director, Daniel Ibáñez, por ser, como yo, de Vinaroz. Y me encanta mi trabajo, lo que incluye colaborar con Hans Zimmer en James Bond o con compositores con menos nombre. Me gustó trabajar para Galáctica. Fue una experiencia y un ritmo muy distintos a los que estamos acostumbrados en Hollywood. Quizá Arcos de las Salinas es poco conocido, pero Galáctica es una idea muy grande. En cualquier sitio puede salir un proyecto enorme.

¿Le atraen los enigmas del Universo?

Me apasionan y Galáctica es el lugar perfecto para sumergirme y aprender.

¿Por qué volvió de América?

Volví al terminar la carrera para tantear. Obviamente, una de las puertas abiertas era Los Ángeles, pero ese verano, estando ya en España, logré un contacto importante en el Festival de Cine de Málaga y empecé a trabajar de forma remota. Me fue bien. Además, aunque la mayoría de los proyectos en los que colaboro son americanos, la música se graba en orquestas en Europa (Londres, Viena...) Me es más práctico viajar desde España, que son dos horas, que desde Estados Unidos.

Compuso la música de dos películas españolas, ‘La mujer del siglo’, dirigida por Silvia Quer, y ‘La inocencia’, de Lucía Alemany.

Ahí sí está mi música. En España, el compositor es quien lo hace todo, pero en Estados Unidos, en proyectos más grandes, el equipo es mucho más amplio y todo se diversifica.

Un gran compositor turolense, Antón García Abril, dijo que en el cine la buena música se convierte en imagen y a la inversa. ¿Está de acuerdo?

Totalmente. Como decía mi profesor Arnau Bataller, hay que saber escuchar la película para poder ver la música.

También compone para videojuegos. ¿Es el nuevo filón para los músicos?

Por suerte, desde hace una o dos décadas, la tecnología permite que la música de los videojuegos sea de calidad, al nivel de la de muchas grandes películas. Hay mucho público, niños y no tan niños.

Ya ha llovido desde el primer Súper Mario.

Sí y no solo a nivel de formato. Franquicias grandes, con más presupuesto que muchas películas, ponen música grabada con orquesta, una muy buena noticia para compositores y músicos.

¿En qué proyectos trabaja ahora?

Estoy terminando de componer la banda sonora para un videojuego a punto de salir al mercado: Remnant II. El compositor principal es un buen amigo mío y una parte lleva mi firma.