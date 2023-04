Samsung presenta en España su gama de televisores de 2023, "más amplia e innovadora que nunca"

Samsung ha presentado su nueva y amplia gama de televisores y barras de sonido, ya disponibles en España, reafirmando su liderazgo en la industria y su compromiso con la calidad y el diseño. Con el lema "Cero dudas, Samsung TV", Samsung demuestra su empeño en proporcionar la mejor tecnología en el mercado y su capacidad para satisfacer las necesidades de cualquier hogar.

En el evento de presentación de la nueva gama de televisores Neo QLED 8K y OLED de Samsung, el presidente de Samsung Electronics Iberia, Dave Das, dejó claros algunos de los compromisos que la compañía se marcó el pasado CES con su visión para llevar la calma al mundo conectado y su apuesta por su tecnología SmartThings: “En Samsung, nos enfocamos en proporcionar tecnología de entretenimiento y conectividad en un entorno seguro y relajado. Nuestra visión busca integrar la tecnología en la vida diaria de las personas de una manera más armoniosa y natural. Nos preguntamos constantemente si nuestra tecnología está mejorando la vida de las personas y estamos comprometidos en hacerlo, proporcionando una experiencia tecnológica segura y mejorada para nuestros usuarios”.

Los nuevos televisores Samsung con tecnología Neo QLED 8K, que estarán disponibles desde 55 hasta 85 pulgadas, están potenciados por el nuevo procesador Neural 8K de Samsung —ahora con 64 redes neuronales—, para ir más allá de una simple imagen nítida, con un panel de alta resolución y el algoritmo patentado por Samsung que impulsa la nueva remasterización del HDR, creando una calidad de imagen que rivaliza con la realidad.

La inteligencia artificial (IA) de los televisores Neo QLED 8K de 2023 analiza y aplica efectos de alto rango dinámico en tiempo real, píxel por píxel, haciendo que este contenido sea más brillante y vivo para una inmersión absoluta.

Dentro del propósito de Samsung de crear dispositivos más accesibles, todos los modelos 8K y 4K de la familia Neo QLED de 2023 incluyen el Modo Relumino, que ayuda a los usuarios con problemas de visión al mejorar el contraste, los colores y los contornos para una experiencia visual más clara y agradable, permitiéndoles disfrutar el contenido que, de otro modo, no sería posible.

“En línea con nuestro objetivo de acercar la tecnología más vanguardista a un mayor número de personas, este año traemos todos los modelos de televisores posibles con la mejor calidad de imagen junto a nuevas barras de sonido, el tándem perfecto", afirmó Nacho Monge, director del Negocio de Consumer Electronics en Samsung Electronics Iberia. "De este modo, estamos orgullosos de presentar nuestra nueva gama de televisores OLED y Neo QLED, que combinan la mejor imagen y sonido para brindar una experiencia inolvidable que convierte al televisor en el centro de entretenimiento familiar. Al elegir nuestros productos, los consumidores pueden experimentar un nivel incomparable de sorpresa y disfrute, al mismo tiempo que contribuyen a nuestro esfuerzo por reducir el impacto medioambiental”.

En 2022, Samsung consolidó su liderazgo en el mercado mundial de televisores y barras de sonido por 17º y 9º año consecutivo, respectivamente. Este éxito refleja el compromiso continuo de la marca en ofrecer a los consumidores experiencias de visualización y sonido excepcionales, con diseños centrados en el usuario.

Una experiencia "más 'wow' que nunca"

El buque insignia de la gama Neo QLED 8K de Samsung es el QN900C, que cuenta con una calidad de imagen sobresaliente gracias a Quantum Matrix Technology Pro, con el que destaca cada detalle hasta en las escenas más oscuras con un control de iluminación más preciso gracias a miles de Mini LED, que mejoran el nivel de negro y el contraste. La pantalla Infinity le da un diseño elegante sin biseles, con un ratio del 99% de pantalla que permite integrar el televisor en cualquier salón, y además, gracias a sus altavoces de 90W con Dolby Atmos, consigue un sonido envolvente situando al espectador en el centro de la escena. Los usuarios también pueden disfrutar de sus programas y películas favoritas en resolución 8K, incluso a través de YouTube, gracias a la función de Auto HDR Remastering y la remasterización IA.

El QN95C es el televisor 4K de Samsung con mayor calidad de imagen, su tecnología Neo Quantum HDR+, permite un brillo superior, además de una reproducción del 100% del volumen de color, consiguiendo reproducir en el panel todos los colores como si se tratara de la realidad. La función Motion Xcelerator Turbo Pro, permite llevar la experiencia gaming a un nuevo nivel, con una resolución 4K y una tasa de refresco de 144Hz, permitiendo sentir cada movimiento del juego con una fluidez asombrosa.

Samsung sigue trabajando en tener el panel idóneo para cada tipo de usuario, y la gama OLED de 2023, da un paso más allá con el S95C, con un diseño minimalista Infinity con One Connect, es decir, una pantalla casi sin marco con un sistema de gestión de cables integrado en la peana, para una estética mucho más limpia y elegante. Este nuevo modelo trae la unión definitiva en cuanto a tecnología de panel para conseguir un negro puro y más de 1.000 millones de colores gracias a su panel RGB con píxeles autoluminiscentes y Quantum dot, a cualquier nivel de brillo. Su procesador Neural Quantum 4K utiliza la inteligencia artificial más avanzada para realzar los detalles y mejorar la calidad de imagen, especialmente en grabaciones de baja calidad. Además, la gama OLED de Samsung ofrece una experiencia de audio envolvente con soporte para tecnologías de sonido Dolby Atmos y Object Tracking Sound+ (OTS+), que siguen el contenido de la pantalla para proporcionar un audio más inmersivo. Estas innovaciones están disponibles en los modelos S95C y S90C —que oscilan entre 55 y 77 pulgadas—.

La nueva gama de barras de sonido 2023 de Samsung eleva la experiencia cinematográfica en los hogares a un nivel superior. Con la tecnología Q-Symphony mejorada, las barras de sonido se combinan con los altavoces del televisor para crear un sonido envolvente y nítido que da vida a los contenidos que se están reproduciendo. La tecnología de Procesador Neural, impulsada por la Inteligencia Artificial, se encarga de analizar y reproducir cada señal de sonido, lo que permite a los usuarios disfrutar al máximo de sus contenidos favoritos. Además, la gama de barras de sonido 2023 de Samsung se integra sin problemas con los televisores Samsung, lo que facilita aún más la configuración y el uso.

Entretenimiento y conectividad

La amplia gama de servicios de entretenimiento de Samsung, que incluyen Samsung TV Plus y Samsung Gaming Hub, ofrecen una gran variedad de ventajas a los usuarios aficionados al entretenimiento y a los juegos que buscan mejorar su experiencia en casa. Samsung Gaming Hub permite a los gamers jugar a miles de sus juegos favoritos gracias a una plataforma que une todas sus consolas y apps de gaming, además de servicios de juego en la nube como Xbox Game Pass y Nvidia GeForce NOW, asociados directamente en sus Samsung Smart TV para jugar sin necesidad de una consola. Además, Samsung TV Plus, preinstalado en todos los Samsung Smart TV, da acceso a miles de programas de televisión y películas, todo en un solo lugar, ofreciendo a los clientes entretenimiento gratuito siempre que lo deseen.

Este año, Samsung da un paso más en su viaje en continua evolución para simplificar el día a día de los consumidores mediante una integración multidispositivo perfecta. De este modo, los nuevos Smart TVs 2023 se integran perfectamente con todo el ecosistema Samsung a través de SmartThingsTM, su plataforma de hogar inteligente. Esta inclusión junto con la integración de un Hub facilita la conexión de los dispositivos y electrodomésticos del hogar y permite a los usuarios acceder a un amplio ecosistema abierto de productos y partners desde el momento en que sacan de la caja su nuevo dispositivo. SmartThings se ha diseñado pensando en la seguridad, por lo que los nuevos modelos Neo QLED 8K incluyen Samsung Knox Vault que almacena información confidencial, como códigos PIN y claves IoT, en un chip aislado que impide el acceso no autorizado.

Hacia una tecnología sostenible

Además de ofrecer nuevas experiencias de pantalla y sonido premium a los usuarios, Samsung está comprometida con la sostenibilidad y ha mostrado avances significativos hacia sus objetivos en este ámbito. La compañía está trabajando para crear productos con un ciclo de vida menos perjudicial para el medio ambiente, y un ejemplo de ello es el mando a distancia SolarCell de tercera generación, que no requiere pilas y se carga mediante la tecnología Radio Frequency Harvesting de 2,4 GHz. Esta innovación aprovecha las señales emitidas por los routers WiFi, reduciendo así la necesidad de pilas desechables. Asimismo, varios de los televisores de la gama Neo QLED 20232 de Samsung han recibido la certificación "Reducing CO2" de Carbon Trust, etiqueta que se otorga a un producto cuya huella de carbono se ha reducido año tras año.

Por otro lado, los consumidores pueden supervisar y controlar su consumo de energía y sus pautas de consumo desde cualquier lugar y en cualquier momento, a través de SmartThings y mediante la función AI Energy Mode que se puede activar desde su teléfono o televisor. Con estas iniciativas, Samsung demuestra su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad para innovar en pro del medio ambiente.