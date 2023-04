El Gobierno de Aragón convoca este año electoral sus ayudas culturales seis meses antes que en 2022

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha ‘madrugado’ este año y ha lanzado la convocatoria de las ayudas culturales en la primera mitad del año, como demandaba el sector. En 2022 se publicaron en el BOA en octubre, algunas incluso el día 31 (como las previstas para las librerías y las actividades de las asociaciones) y ello hizo que algunos proyectos se frustraran antes de nacer. Este 2023 que hay elecciones en el horizonte (28 de mayo) la situación ha sido bien distinta.

En apenas un mes, entre el 17 de marzo y el 18 de abril, el Boletín Oficial de Aragón ha publicado las convocatorias de ayudas para el rodaje de cortometrajes (dotadas en total con 45.000 euros), proyectos editoriales (175.000), actividades de las librerías (18.000), festivales (250.000), actividades de las galerías (100.000), rodaje de largometrajes y mediometrajes (648.000), actividades musicales (300.000) y actividades culturales de asociaciones y fundaciones (140.000). En total, casi un millón ochocientos mil euros.

Falta aún, eso sí, una de las convocatorias más esperadas, la de las artes escénicas, que el año pasado se publicó bastante tarde (llegó al BOA el 10 de octubre) con una dotación de 930.000 euros.

"Las ayudas a las artes escénicas van por tres vías, producción, gira de espectáculos y programación", relataba ayer María López Insausti, presidenta de la asociación ARES (Aragón Escena), que une a las empresas profesionales productoras de artes escénicas de la comunidad autónoma. "Son muy importantes sobre todo en la primera de las vías, la de la producción, porque suponen un 50% o 60% del coste total. La producción es muy cara y se va rentabilizando con el tiempo, y se suele adelantar el dinero y recuperarlo luego. Cuando las convocatorias llegan tarde las que más sufren son las empresas pequeñas, que no pueden producir las obras previstas. Lo ideal, para nuestro sector, sería que se publicarán como muy tarde en marzo o abril, como ha ocurrido este año".

Las fechas de las convocatorias han fluctuado mucho en los últimos años. El año pasado fue en torno a octubre, en 2021 se espaciaron a lo largo de abril, mayo y junio, y en 2020, forzadas por la pandemia, se convocaron a final de año. En tiempos recientes nunca se habían publicado las bases tan pronto como ahora, lo que el sector cultural ha sido recibido con satisfacción.

Javier Llovería, presidente de la Asociación de Empresas Audiovisuales de Aragón, subrayaba ayer que "las ayudas son fundamentales para nuestro sector, son su pilar fundamental no solo para las productoras, sino para todos los que participan en el proceso, como los técnicos. Y, si se retrasan, nos ocasionan grandes problemas. Son grandes incentivadoras de proyectos. A diferencia de otros sectores, se reciben antes de empezar a rodar y, si salen más tarde de lo esperado, el proyecto no arranca". Para Llovería, lo ideal sería que las convocatorias se publicaran muy a principios de año. "En enero mejor que en febrero". Y añadía: "hay que tener claro que las ayudas no solo son un motor de un proyecto cultural, también permiten que se desarrolle la industria audiovisual en Aragón y que el talento que ha surgido en los últimos años en este campo se quede en nuestra tierra. Si las ayudas no son estables, habrá fuga de talentos".

Diferentes situaciones

Patricia Rodrigo, integrante de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Aragón (entidad que está a la espera de elegir presidente) destaca también su importancia. "Sin ellas sería imposible programar en nuestras salas o ir a ferias. El año pasado pedimos que se convocaran antes de las elecciones, como así ha sido. La fecha en nuestro caso no es tan importante, aunque preferimos que salgan cuanto antes para poder programar mejor nuestro trabajo. Lo importante es que existan".

Pero el calendario, en otros casos, cuenta. Y mucho. El año pasado las ayudas a la música se sacaron tarde y el proceso no se pudo cerrar. Por eso la convocatoria publicada este marzo en el BOA recoge la de 2022 y es para proyectos desarrollados desde el 14 de noviembre de 2021 hasta el 13 de noviembre del año pasado. José Luis Seguer, ‘Fletes’, cabeza visible de la Asociación de Músicos de Aragón (SOMA), asegura que "lo idóneo sería que tuvieran cierta continuidad en todo, incluidos los plazos. Las ayudas son importantes para muchos proyectos, pero también he de reconocer que algunso músicos nos hemos acostumbrado a no depender de ellas porque con frecuencia salen publicadas muy tarde. A veces no se puede esperar a que lleguen para acometer un proyecto".