El festival Sonna Huesca 2023 incorpora espectáculos de danza, circo, teatro y magia

Aunque el Sonna Huesca es un festival eminentemente musical, la cita que organiza la Diputación Provincial de Huesca, mantiene en 2023 su vocación de escenario de las artes teatrales y parateatrales y en esta cuarta edición, volverá a acoger espectáculos de circo, teatro, magia, danza y audiovisuales.

La primera cita no musical del Sonna Huesca 2023 llega de la mano del malabarista catalán Jordi Querol (Kerol), especializado en malabares excéntricos (beatbox, ninjitsu, patinaje artístico... ) y antiguo colaborador de Crazy Horse Paris o Cirque du Soleil. Presentará en la Balsa de la Culada de Almudévar el próximo 30 de julio su espectáculo 'Welcome to my head', un solo de malabares excéntricos y beatbox bufonesco que ha sido premiado en festivales de París y Japón.

Apenas una semana después, el 5 de agosto, el Sonna Huesca se desplazará a El Pueyo de Santa Cruz para visitar la Factoría Mágica de la compañía Civi-Civiac. Creador de escapismos y constructor artesano, entre otras muchas facetas, Ismael Civiac nos desvelará los secretos de su factoría de creación y espectáculo de magia en una visita en la que disfrutaremos de una exposición de inventos y curiosidades que será el preludio de su espectáculo 'El profesor Coperini'. El aforo o grupo permitido será de 50 personas.

El 11 de agosto, Benasque disfrutará de una de las noches más especiales con el proyecto Soul Mountain, un espectáculo que combina música, alpinismo y realización audiovisual. El catalán Jordi Mestre ofrecerá un concierto en el que aúna sus dos pasiones: la música y la montaña. Será a las 22.00 en la plaza de la iglesia e incluirá la proyección de las cuatro filmaciones que han llevado a Mestre a tocar en diferentes cimas de los Pirineos, incluyendo el Aneto, con la colaboración del guía de montaña Roger López de Haro y el productor audiovisual Jordi Rulló. En el concierto colabora la prometedora Joana Jové, que pondrá voz a las últimas canciones de la actuación.

Una semana después, el 18 de agosto, la caravana del festival viajará a Fonz para albergar la gala de circo del Sonna Huesca 2023, que se celebrará en los Jardines de Casa Ric-Otal a partir de las 22.00. Un elenco de artistas de la más diversa procedencia actuará dirigido por la divertida Encarni Corrales (Teatro Indigesto) y en la que se mostrará una variada selección de disciplinas circenses contemporáneas, muy equilibrada en cuanto a géneros.

El malabarista aragonés Inercio Centrípeto (diábolo), los italoalemanes Nico y Rosa (mano a mano y juegos icarios), la argentina Eva Szwarcer (suspensión capilar), el zaragozano Edu Manazas (malabares con mazas de luz) y la alemana Rosa Schimid (cuerdas dobles) completan la propuesta que ofrece Serendipia Producciones, una gestora cultural especializada en el circo contemporánea que además de distribuir y producir, gestiona varios festivales de circo en Aragón.

El 27 de agosto llegará el turno del espectáculo 'Meñique', a cargo de la Orquesta de pulso y púa Atenea y Habana Teatro en el parque de la ermita de San Bartolomé, en Altorricón, Basado en el cuento del cubano José Martí, líder del movimiento por la independencia de Cuba y escritor, es una adaptación dirigida al público familiar. En ella, Habana Teatro juega con la narración oral y el teatro, muñecos incluidos, acompañando varias escenas con la música en vivo, que en otros momentos por sí sola es la protagonista.

El tramo final del festival incluirá el 1 de septiembre a la Compañía de Violeta Borruel, que ofrecerá en la estación de tren de Anzánigo, su obra Golondrinas, un espectáculo que aúna investigación histórica y danza contemporánea y que homenajea a las mujeres del Pirineo que durante los siglos XIX y XX migraban al sur de Francia para trabajar allí durante el invierno y regresaban a sus casas en primavera. Estará acompañada en escena por la madrileña Eva Alonso.