Rayden se despide en "La victoria imposible": "El mejor disco que he hecho"

El rapero madrileño Rayden ha asegurado que su álbum de despedida, 'La victoria imposible', es "el mejor disco" que ha hecho durante su carrera, a la vez que se ha mostrado liberado de poder "entregar el testigo" de su música a los seguidores tras darse cuenta de que ya no sentía lo mismo al cantar.

El disco, compuesto por catorce temas que saldrán a la venta este próximo viernes, se aleja según ha explicado su autor a EFE de "la épica del adiós" para marcharse "con la misma normalidad con la que se ha empezado, sin aspavientos".

"Es como una vuelta de la victoria en la que dedicas tiempo a decir: ahí esta mi novia, le lanzo un beso, ahí están mis amigos, ahí está mi público, que siempre ha confiado en mí", ha afirmado, para puntualizar que todo ello se refleja en su portada, que muestra a su banda y un grupo de amigos aupándolo al llegar a la meta.

David Martínez (Alcalá de Henares, 1985), el hombre detrás del pseudónimo, ha comentado que el período de reflexión del confinamiento ha sido crucial en la escritura de este trabajo, pues fue a la mitad cuando se dio cuenta de que debía ser el último.

"Sin confinamiento, creo que no hubiese habido ni disco, creo que hubiese sacado una serie de sencillos y no me hubiese dado cuenta de que ya no siento lo que tengo que sentir", ha aseverado.

Según Rayden, 'La victoria imposible' ha sido su motor en la búsqueda de un "dialecto" propio esbozado durante su trayectoria musical, en la que ha dado significado a conceptos como "qué es fracasar, qué es triunfar, qué es tristeza o qué es vulnerabilidad, ahora que vulnerabilidad es un valor al alza y toda la vida llevaba siendo como algo que tienes que evitar".

Esta visión en retrospectiva de toda su carrera, en la que se divisa un recorrido en el que "todo estaba más pensado" incluso de lo que él mismo pensaba, se refleja en temas como 'Señor fracaso', 'Alma 22', 'Multiverso', 'Llanto' o 'El lenguaje de los coleteros', sus temas favoritos.

La promoción del disco vendrá acompañada de una gira iniciada el próximo viernes en Huesca que se extenderá durante todo el año y hasta el verano de 2024, con una parada en el WiZink Center de Madrid el 2 de diciembre y un fin de gira que el rapero desearía ubicar en las fiestas de agosto Alcalá de Henares, algo que no ha podido confirmar a pesar de encontrarse en trámites de negociación.

"No voy a empeñarme en meter con calzador temas de este disco porque no es una gira de este disco", ha adelantado, a la vez que ha asegurado que el repertorio lo integrarán cortes recientes y clásicos.

Asimismo, el artista ha deseado que los recitales cuenten con colaboraciones sorpresa en casi todos las fechas, barajando la posibilidad de quitarse "la espinita" con duetos que aún no ha podido realizar. "Lo bueno de decir adiós, ya solo con el morbo del relato, es que no tengo que anunciar quién se va a subir en cada fecha", ha bromeado.