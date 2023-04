Locales de ensayo: donde las canciones cobran vida

Si formar un grupo de música es ya de por si complicado y en ocasiones tienen que alinearse los astros –que si falta un batería, que si se ha ido el bajista a otra banda, que no hay cantante...–, harto complicado puede resultar a veces encontrar un local de ensayo. Hay quienes tocan en cuartos trasteros de alquiler, y otros que convierten el espacio que antes ocupaba una frutería en el barrio de La Jota en un proyecto musical como Frutas y Verduras (ahora son Melancrónico), con Raúl ‘La Cofia’ y José ‘El Dos’, una aventura reflejada en el documental ‘Cuatro puntas’, de Pablo Aragüés.

Afortunadamente, la capital aragonesa cuenta actualmente con varias instalaciones que cuidan al detalle todo tipo de aspectos para que nuevos grupos, y también formaciones que acumulan ya experiencia en los escenarios, dispongan de lugares con todo lo necesario para dar rienda suelta a su creatividad.

Una de ellas es OK Corral, una nave situada en el casco urbano de la ciudad, en el polígono Cogullada. En sus 600 metros cuadrados hay cabida para 22 locales de ensayo climatizados y acondicionados acústicamente.

Dos de ellos, de 11 metros cuadrados cada uno, se pueden alquilar por horas y están equipados con batería, dos amplificadores de guitarra, uno de bajo, equipo de voces, micros, soportes y cables.

«A los grupos que se acaban de formar les recomiendo que se conozcan, que prueben en estos locales antes de cogerse uno por meses. Además de lo musical tiene que haber una chispa, una química entre ellos», comenta Nacho Santos, al frente de OK Corral.

OK Corral, en el polígono Cogullada Laura Arnedo

Este equipamiento cuenta, además, con videovigilancia, zona de descanso con máquinas de bebida y comida, limpieza diaria y su acceso se realiza a través de una aplicación móvil.

La otra opción es la de alquiler por meses, con dos opciones: hay 11 locales de 14 metros cuadrados, y 9 de 20 metros cuadrados, todos ellos insonorizados, acondicionados acústicamente y climatizados. Así mismo, tienen un altillo para el almacenamiento de fundas de instrumentos, cajas y material diverso.

Un punto de encuentro

Santos explica que allí han ensayado desde Kase.O, para su gira ‘Jazz magnetism’, a bandas que en este momento ‘residen’ en este espacio, como Los Bengala, Los Twangs, Hotel, Malaventura, The Blue Devils, Madame Marie, Los Aucanes, Recoveko... Es un punto encuentro en el que también hay sitio para la formación. Adrián Garcés, inmerso ahora en un nuevo proyecto, Montana Stomp, que destila los mejores aromas del rock sureño y setentero, imparte clases allí. Su alumno, Manolo, interpreta ‘Back in black’ de AC/DC. Está jubilado y siempre había querido tocar la batería. «Empecé de cero, pensando que con aprender una o dos canciones ya me daría por satisfecho y ya llevamos 14 o 15 en año y medio», relata.

Desde 2010, el barrio Oliver alberga el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel, que dispone de 14 salas de ensayo insonorizadas y acondicionadas dirigidas a jóvenes formaciones musicales que estén empezando en el mundo de la música. Dispone de locales equipados y libres. Los primeros (de 24 m2), están pensados para grupos que inician su andadura musical y no poseen un equipo propio. Cuentan con batería, amplificadores de guitarra eléctrica, bajo, equipo de voces, micrófonos, soportes y cableado, y se alquilan por horas; los segundos, de similares características, aunque para grupos con su propios equipos, funcionan mediante una tarifa mensual. Están destinados a jóvenes de 12 a 30 años (el 75% de la formación tiene que estar en la franja de edad indicada).

Entre otros locales, también se encuentra los de Demiusiq, en el polígono Alfindén, donde se ofrecen nueve que tienen alarmas individuales, además de un área común, y los de Music Factory, que continúa prestando sus servicios en Valdefierro (calle Ariza), con 21.