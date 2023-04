JBL Live Flex: para escuchar y ser escuchado

Lo primero, un poco de vocabulario. TWS son los auriculares 'True Wireless Stereo', es decir, auriculares ‘verdaderamente inalámbricos’: los que izquierdo y derecho son independientes y no tienen cables. Hay tres tipos: los exteriores o de palito, los interiores o de botón y los mixtos. Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes.

Los JBL Live Flex (180 €) son de los primeros, de los que fuera de la oreja queda colgando un palito y no tienen ningún tipo de almohadilla de silicona que bloquee el pabellón auditivo. Este tipo de auriculares se adaptan mejor a todo tipo de orejas. El ‘palito’ otorga estabilidad al conjunto y acerca los micrófonos a la boca del usuario. Los Live Flex están disponibles en cuatro colores -azul, negro, plata y rosa- y están fabricados en plástico duro de buena calidad, con el paso de las horas (muchas) su tamaño y la falta de un material flexible puede llegar a resultar incómodas a algunos usuarios. Son aptos para la práctica deportiva: no se menean con los movimientos bruscos y son resistentes al sudor y las salpicaduras.

JBL Live Flex:están disponibles en 4 colores, entre ellos el rosa. Heraldo.es

La calidad del sonido es excelente. Tienen unos drivers de 12 mm y un resultado redondo, nítido y detallado. La ‘app’ permite configurar la ecualización y aplicar un algoritmo de sonido espacial con un resultado más que satisfactorio.

Los JBL Live Flex se disfrutan más en interiores que en exteriores: al no tener cancelación de ruido pasiva por la falta de almohadillas, la cancelación activa no es suficiente en ambientes ruidosos y el sonido ambiente se cuela. Además, la potencia total no es muy alta y lo normal es usar el volumen máximo cuando se usan en exteriores.

Con seis micrófonos, los Live Flex son muy buenos para las llamadas, incluso en ambientes ruidosos. Los controles son táctiles y permiten controlar la reproducción, activar el asistente y cambiar el modo de cancelación de ruido.

La batería anunciada es de 8 horas, pero en nuestras pruebas ha durado unas 6 horas de reproducción continua. La funda de carga puede recargarlos 4 veces y tarda unas dos horas en hacerlos al 100%.