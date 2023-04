Bunbury: "Si hay algo que no soy, es resentido. España es un país fabuloso"

Cada semana Enrique Bunbury se comunica con sus fans a través de un consultorio 'online'. Al no prodigarse el cantante en entrevistas ni en apariciones en los medios, estas comunicaciones ofrecen siempre jugosas e interesantes declaraciones.

En esta ocasión el zaragozano responde sobre su residencia en Estados Unidos, en concreto en Los Ángeles, donde tiene su hogar desde hace trece años con su mujer y su hija, y sobre su visión de España, su país.

Al cuestionarle por un posible resentimiento hacia España, el intérprete señala: "Si hay algo que no soy, es resentido. España es un país fabuloso por el que sólo puedo sentir cariño. Sigo pasando temporadas tanto en Zaragoza, como en Madrid, como en el Puerto Santa María, principalmente. Me gusta todo lo que el país ofrece en el ámbito cultural, su comida, los vinos, y los artistas de verdad y sus gentes".

El exlíder de Héroes del Silencio lanza un lamento hacia la evolución de algunas partes del país: "Lo único, en todo caso, que puedo lamentar, es la paulatina desaparición de una idiosincrasia que nos hace únicos. Me apena la globalización y admiro los pueblos y ciudades pequeñas que resisten frente a la pérdida de identidad de las grandes ciudades convertidas en parques temáticos para turistas. Pero esta apreciación, no es más que un sentimiento que nace del cariño y el amor".

Otra duda que le trasladan sus seguidores es por qué ha elegido Los Ángeles como su campo base vital. No disimula su fascinación hacia la urbe californiana: "Ningún país es lo mismo desde la distancia, visitando como turista o viviendo, disfrutando y sufriendo las características propias del lugar. Mi visión primera de Los Ángeles, como adolescente, fue a través de referentes culturales: música, cine, pintura y literatura. A partir de 1990 empecé a visitar la ciudad, cada uno o dos años, por cuestiones de trabajo, giras o promoción. Sólo puedo decir que la ciudad no la llegué a disfrutar, ni conocer, ni siquiera comprender, hasta que me establecí en 2010. Estoy convencido que podría vivir en muchos otros lugares del planeta que llaman mi atención; pero Los Ángeles me fascina y no veo ninguna razón para moverme en estos momentos".

Finalmente, le preguntan a Bunbury por su integración en Estados Unidos, si ha sentido algún tipo de discriminación. "Mi experiencia no es tal. Quizás haya diferencias, seguro, dependiendo del estado en el que vivas. También soy consciente que en algunos lugares y frente a algunas personas, el color de la piel todavía importa. ¿Quizás California sea un estado más multicultural y abierto a la latinidad? Creo que sí, aunque seguro que todos tenemos amigos o anécdotas, sufriendo algún tipo de incomprensión o rechazo", razona.

Y remata el argumento: "Por mi experiencia, la casi totalidad de personas con las que me he relacionado en estos años, de diferentes razas, credos e ideología política, se han sentido interesados, apasionados y abiertos a escuchar sobre la cultura de mi país de origen y de la América Latina que me acogió y de la que tanto aprendí. Los únicos cenutrios que me he topado estaban en la administración pública, detrás de una ventanilla, en la estafeta de correos, en aduanas...".