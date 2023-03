Ayerbe vibra al son del swing de los Cracks del 29

Los Cracks del 29 han hecho vibrar a las alrededor de 160 personas que han acudido desde diferentes puntos de la Comarca de la Hoya de Huesca como Agüero, Murillo de Gállego o Santa Eulalia de Gállego, además de la capital oscense, a la carpa municipal de Ayerbe para disfrutar de este concierto de música swing con el que se ha abierto el último fin de semana de la programación de la XIX edición de la Muestra de Artes Cosecha de Invierno.

Este joven grupo zaragozano, formado en 2020, ha ofrecido un divertido, ameno y alegre concierto de la música de Estados Unidos en los años 30, que ha comenzado con una dinámica presentación de la formación, tras la que han interpretado 'Everybody loves my baby' y 'Ain’t misbehaving'. La maravillosa voz de Minerva Arbués unida a las fantásticas y acompasadas interpretaciones de Álex Bruges en el clarinete, David Celorrio a la guitarra, Miguel Ángel Laita a la trompeta, Edu Ruano a la tuba y Belén Arbués en la percusión han hecho que poco a poco el público se haya ido animando para que buena parte de él haya bailado este estilo musical tan alegre y electrizante.

La puesta en escena ha sido desenfadada, buscando alegrar, incitar al baile e incluso jugar y entremezclarse con el público. Además, las hermanas Arbués, que son de Santa Eulalia de Gállego, han aprovechado su conocimiento de la zona para hacer chistes y bromas haciendo referencia a otros pueblos cercanos, algo que ha tenido bastante éxito a la hora de provocar las risas en el público.

El público en la carpa donde ha tenido lugar el concierto. Hoya de Huesca

Durante el concierto Los Cracks han brindado por la Comarca Hoya de Huesca gradeciendo que se contase con ellos para esta iniciativa, al igual que también han brindado por Cosecha de Invierno y porque continúe. En algunas canciones la formación zaragozana ha añadido referencias al final del invierno y a la llegada de la primavera, jugando así con esta Muestra de Artes y su propósito.

El público ha sido interpelado en varias ocasiones para participar con los artistas y este ha respondido siempre y al finalizar la actuación han terminado con un estruendoso aplauso y solicitando un bis de la formación zaragozana, que ha interpretado dos canciones más para deleitar a los asistentes.

Cosecha de Invierno 2023 continua este domingo con ‘Allá va la despedida’, la gran fiesta final de esta iniciativa que ha arrancado a partir de las 10.00 en la plaza Mayor de Arguis. Como colofón, a partir de las 12.50 se invita a los participantes en los talleres a interpretar algunas piezas folclóricas tradicionales de la mano de Colectivo Algazara.