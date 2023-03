Yay, el productor zaragozano de música urbana que supera los 300 millones de reproducciones

Cuando el zaragozano Jairo Cardo se transmuta en Yay, su alter ego como productor musical, le basta con un ordenador y con su intuición y talento para abrazar la fórmula del éxito. Como prueba, las canciones en las que ha participado –la mayoría de ellas junto al cantante alicantino Kidd Keo– superan los 300 millones de reproducciones en Spotify y Youtube.

A sus 27 años, se ha convertido en uno de los más reputados arquitectos sonoros del panorama nacional, tanto en los sonidos urbanos como en los electrónicos. Un camino de superación que comenzó a recorrer desde su infancia. "Desde que tengo uso de razón recuerdo una gran atracción por la música y, sobre todo, por la percusión. De pequeño quería tocar la batería y mis padres me apuntaron a las pruebas del Conservatorio con 11 años. Por desgracia, no pude entrar en percusión y acabé en instrumentos de púa. Estuve tres años y lo dejé porque tocar la bandurria no era lo mío. En aquella época escuchaba de todo, desde Violadores del Verso al Canto del Loco", rememora.

Con 14 años, un hecho aparentemente anecdótico comenzó a encauzarle hacia la senda de la producción. "Mi padre descargó un ‘software’ de producción (Linux Multimedia Studio) para pasar el rato y, en cuanto me lo enseñó, me enamoré. Recuerdo que me encantaba copiar las partituras de mis clases de música y darles mi toque. El año siguiente descubrí FL Studio, que es el programa que todavía uso actualmente. Desde entonces no he parado de hacer música con mi ordenador", relata.

La electrónica fue su primer gran flechazo en plena adolescencia. "Soñaba con que mi música sonara en grandes festivales para miles de personas. Admiraba mucho a DJ y productores como Martin Garrix, Deorro, Tiësto... En cuanto a la escena española, me influenciaron mucho Beauty Brain y Darío Núñez", prosigue.

En su etapa universitaria formó el dúo Loud Junkies bajo el influjo de los nombres anteriormente citados. Pero en su último año en la facultad se rebautizó como Yay y viró el timón. "Mis amigos del barrio llevaban un tiempo grabando temas de trap y me insistieron en que probase con ese género. La verdad es que fue todo muy rápido, desde que creé la cuenta de @itsyaybeats en Instagram y empecé a trabajar con Kidd Keo no pasaron ni tres meses", detalla.

Contacto con Kidd Keo

Habla con naturalidad de Kidd Keo, una de las figuras más populares del trap en España, a quien contactó sin grandes esperanzas. "Hice unas bases, le escribí un mensaje por Instagram, le gustaron y en seguida comenzamos a trabajar juntos", asevera.

El alicantino Kidd Keo. DBT

Su sociedad está siendo extraordinariamente fructífera y prolongada en el tiempo. "Keo es una persona muy inquieta y talentosa, siempre está buscando cosas nuevas que hacer sin perder su esencia. Tenemos dos métodos habituales de trabajo. Para música urbana (trap, drill, reguetón) yo suelo pasarle ‘beats’ (el ritmo y la base de la canción) y él hace todo lo demás. Para proyectos de electrónica solemos hacerlo al revés, él me envía vocales a las que cree que les puedo sacar jugo y yo hago el resto. Creo la instrumental a medida para las voces ya grabadas. Tenemos muy buena conexión", desgrana.

Yay, que forma parte del sello DBT Empire, también ha trabajado con Omar Montes, Cherry Scom, Yung Sarria, Patron970 o Dan Sánchez, además de muchos artistas emergentes de sellos como Warner o Sony.

Una suma de factores que da como resultado una carrera de éxito. "Elijo los proyectos en los que quiero participar y eso se traduce en que todo lo que hago lleva el 110% de mi pasión y dedicación. Estoy muy feliz", concluye.