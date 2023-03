Qué está pasando con Pedro Pascal, el galán total de la era TikTok

Pedro Pascal es el actor del momento. Una fama global que le ha llegado en la madurez y ni siquiera de golpe. Su primera gran oportunidad la tuvo a través de 'Juego de Tronos', donde en la cuarta temporada interpretaba a Oberyn Martell. "Lo vi en la serie y pensé: ¿y este hombre?", recuerda la turolense Nuria Pequerul.

Era 2014. Faltaban dos años para que Netflix estrenase 'Narcos' y el actor volviera a nuestras vidas para quedarse: "El agente Peña… Ahí sí que empecé a notar una cierta locura con Pedro Pascal", cuenta Jimena La Motta, ilustradora zaragozana residente en Los Ángeles. Ella también lo había descubierto en 'Juego de Tronos', pero lo que sucedió entonces, a su juicio, no tiene "ni punto de comparación con lo que está pasando ahora".

Pedro Pascal en la versión de Jimena La Motta, a través de su alter ego para la ilustración, Prima Lejana, en la que dibuja famosos en ropa interior. Prima Lejana

¿Y qué esta pasando? Pues un enamoramiento planetario, intergeneracional, diverso y viral que hace de Pascal un galán 2.0. Chileno criado en Estados Unidos, encarna la versión del siglo XXI del 'latin lover'.

Pascal está además en un momento en el que todo lo que toca lo convierte en oro: triunfa con la serie 'The Last of us', un éxito que encadena con otro, el de la tercera temporada de 'The Mandalorian', recién estrenada en Disney + en la que ¡ni siquiera se le ve la cara!

Tampoco deja de lado sus coqueteos con el cine de autor: junto a Ethan Hawke protagoniza 'Extraña forma de vida', un cortometraje en clave de 'western' dirigido por Pedro Almodóvar que se estrenará en el Festival de Cannes.

Para explicar el huracán Pedro Pascal no hay una única teoría. La más obvia: es guapo. "Sería el primero que sacaría a relucir desde mi cerebro reptiliano", apunta la zaragozana María Serrano, experta en redes sociales. Y, sin embargo, la del actor es, comenta La Motta, "una belleza extraña, con una nariz complicada y un estilo vistiendo que no se lo admitirías a cualquiera. A la vez, tiene esa voz tan bonita, ese porte de seguridad...". Jimena recuerda que el propio actor sacó a colación cómo en las redes sociales alguien lo describió "como si a Orlando Bloom le hubieran dado con una pala en la cara."

El sentido del humor y la distancia sobre sí mismo son otros de los puntos a favor. "Yo creo que lo vemos como una "estrella que sin embargo es normal; estamos acostumbrados a súper macizos a los que se les ve el ego a la legua y cansan", reflexiona Pequerul. Añade: "Con la Generación Z ocupando todo en redes: Pascal es como al santo al que rezamos los que somos más mayores". "Ya era hora, porque a Brad Pitt ya lo teníamos visto, Pascal es una sorpresa", abunda Marta Alamañac, profesora de francés y poeta. "Que conste que yo me hice de Netflix por él y luego llegó la campaña de Loewe", que invadió las marquesinas de las ciudades. "Este hombre está hecho en el cielo", dice riendo Marta, a la par que siente que "te lo podrías encontrar por la calle... Ojalá" (más risas).

Más allá de la belleza física, Pascal lanza otros mensajes que el mundo está dispuesto a comprar: "Creo que como en la peli de 'Cómo ser John Malkovich', debería haber una puerta de cómo ser Pedro Pascal y este mundo iría mucho mejor, sería más divertido y más auténtico", piensa La Motta.

"Muchos factores suman, en mi opinión, a este suceso tan interesante", añade la zaragozana. Apunta, por ejemplo, al aire fresco que aporta al concepto de latino. La Motta sabe de lo que habla. "Vivo en Los Ángeles desde hace 6 años. Me mudé con mi marido, el actor Mario Tardón, y hemos experimentado cómo el latino en Hollywood ha ido encontrando su hueco y cómo ese hueco ha ido creciendo y siendo cada vez más importante para la industria". Como ejemplo, pone a Disney, que "lleva años mostrando que está muy a favor de la integración latina a través de actores como Óscar Isaac, Diego Luna, Rosario Dawson o Adria Arjona…". A juicio de la ilustradora, "Pascal es la perfecta transición entre americano y latino, tan ligado a sus orígenes que le da total credibilidad tanto de latino como de americano. porque no tiene acento".

A este nuevo 'latin lover', Pascal añade otras circunstancias que, a sus 47 años, lo conectan de manera muy fuerte con las nuevas generaciones.

Primero, el actor se ha colado en producciones de público juvenil. Aparte del bombazo como mandaloriano -una de las pocas series del universo 'Star Wars' de la era Disney que ha logrado enorme repercusión-, 'The Last of Us', basada en un exitosísimo videojuego, le ha dado el empujón final hacia el olimpo hollywoodiense.

Segundo, es un fenómeno en las redes sociales, sobre todo en TikTok ("la que genera la mayor parte de las modas", advierte María Serrano. Sobre Pascal hay todo tipo de vídeos, memes y hasta filtros. "¿Qué hubiera pasado si Paul Newman hubiera tenido redes sociales?", se pregunta Serrano.

Tercero, el chileno abandera sensibilidades y valores del momento, por ejemplo con su compromiso con la comunidad LGTBQ+, con la que ha generado un apoyo mutuo de importante componente viral. "El vídeo 'Slay Yass' en TikTok ayudó más a la desestigmatización de la comunidad LGTBQ+ y a romper estereotipos de género que Harry Styles", sostiene María Serrano. Solo en la red social china, "proliferan los vídeos humorísticos de lesbianas diciendo que vuelven al armario al escuchar a Pedro Pascal".

El propio Pascal se mantiene en un limbo sobre su orientación sexual: es un actor "fluido" al que no se le conoce pareja. Pascal "rompe con los estereotipos tradicionales. No es el 'latin lover' al que estamos acostumbrados y aún así los es. Es una revisitación del hombre latino, que no necesita competir con nadie, disfruta de la vida y deja vivir", apunta La Motta, que como ilustradora, a través de su alter ego, Prima Lejana, dibuja, entre otras cosas, a famosos en ropa interior.

Que no se le conozca pareja, no quiere decir que oculte su entorno sentimental. Como buen latino, permanece muy ligado a una familia que, por desgracia, ha sufrido tragedias. En los 70, sus padres se exiliaron a Estados Unidos huyendo de la persecución de Pinochet. Después, el padre de Pascal, médico especialista en reproducción asistida, se vio envuelto en un oscuro asunto relacionado con la venta de óvulos. A comienzos de los 2000 su madre se suicidó, un hecho que lo marcó para siempre y fortaleció aún más los lazos con sus hermanas: Javiera Balmaceda (la única que conserva el apellido paterno), ejecutiva de Prime Video, y Lux, actriz que ha transicionado de hombre a mujer.

"El fenómeno Pedro Pascal es digno de estudio. Abraza a las nuevas generaciones y a todos los colectivos", concluye La Motta.