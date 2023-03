Rosalía y Rauw Alejandro publican un adelanto de 'Beso', su nueva canción juntos

Rosalía y Rauw Alejandro, pareja desde hace cuatro años, revolucionaron las redes cuando anunciaron que iban a sacar un álbum juntos. Se llamará 'RЯ' y se publicará el próximo 24 de marzo.

Pero la espera se ha hecho más fácil para muchos de sus fans con un vídeo que la catalana ha publicado en su perfil de TikTok, con un adelanto del primer tema del EP, 'Beso'.

Es breve, pero en las imágenes se puede ver a los dos artistas muy acaramelados, con los rostros muy cerca entre sí mientras cantan unos versos de su canción.

“Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes solo. ¿Pa‘ dónde vas, pa’ dónde vas?”, canta la pareja al ritmo de la música que juntos han creado.

La pareja ya publicó el pasado 14 de marzo en sus redes sociales una foto con la portada, la contraportada del álbum, dos letras 'R' unidas con un símbolo de infinito -un dibujo que Rosalía lleva tatuado en su pie- y los nombres de las canciones que lo componen: 'Beso', 'Vampiros' y 'Promesa'.

Una colaboración muy esperada

Desde 2021, cuando se hizo publico su noviazgo, han sido constantes las preguntas sobre una posible colaboración entre la catalana y el puertorriqueño. Fue ella la que confirmó el pasado mes de diciembre que habían estado juntos en el estudio, pero que aún no tenía claro si los resultados iban a ver la luz algún día. "Ya se verá", especulaba en el momento.

Por su parte, Rauw Alejandro aseguró al streamer Ibai Llanos que cuando la colaboración se produjera iba a ser "lo más real posible" y "algo super bonito", porque ellos tratan de no ser "esa típica pareja que se enamora y al otro día, el viernes próximo, ya tienen un tema". Y es que ambos han manifestado en varias ocasiones su deseo de separar su carrera profesional de su vida personal y de su relación.