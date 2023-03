Salen a la luz los restos de un edificio romano monumental en Velilla de Ebro

Una cata arqueológica en la plaza de España de la localidad zaragozana de Velilla de Ebro ha sacado a la luz los restos de un edificio monumental de época romana. Los vestigios aparecieron el pasado viernes y, dada su importancia, un arqueólogo del Departamento de Educación y Cultura visitó ayer la obra para realizar un informe.

"Queremos remodelar la plaza de España, donde está el Ayuntamiento, y por eso hemos realizado las catas. Cuando hemos visto lo que aparecía hemos parado los trabajos de inmediato –aseguraba este martes la alcaldesa de la localidad, Rosario Gómez Puyoles–. Nuestra intención es ampliar la excavación porque todo indica que en la zona donde no se ha trabajado aún aparecerán más restos de interés histórico". Pero ello dependerá de encontrar la financiación adecuada.

Velilla de Ebro tiene en su término municipal el yacimiento de Celsa, una de las colonias romanas más importantes del valle del Ebro, tanto que llegó a acuñar moneda propia.

Los trabajos arqueológicos han sido dirigidos por Francisco Javier Gutiérrez. Entre lo que ha salido a la luz se encuentra parte del fuste de una columna de grandes dimensiones (118 por 53 centímetros). Eso apunta a que corresponde a un edificio público monumental y, dado que hasta ahora no se habían encontrado restos de este tipo en el municipio, ya hay quien habla de que se ha localizado el foro de la ciudad romana. Ni Francisco Javier Gutiérrez ni Rosario Gómez quieren hablar de esta posibilidad, aunque no la descartan. "Hemos hecho tan solo dos catas, la última, donde han aparecido los restos, de 6 por 3 metros –señala el arqueólogo– . No se puede hablar aún de foro". También han aparecido sillares de grandes dimensiones. Por las cerámicas encontradas, los restos se pueden fechar en torno al cambio de era.

"Somos conscientes de que los restos pueden incrementar el atractivo cultural y turístico de la localidad, pero para ello hay que seguir trabajando", concluía Rosario Gómez.