Un 8-M con series y películas sobre mujeres que se salen del molde

'We are Lady Parts': mujeres, punk e Islam (Filmin)

Nida Manzoor dirige esta serie coral que pese a tener como aval tres premios Bafta ha tardado en llegar a la televisión española desde su estreno en la primavera de 2021 en la británica Channel 4. Filmin ofrece ahora los seis episodios de su primera temporada (la única hasta la fecha), aunque todo apunta a que habrá una segunda dado el éxito de crítica y público.

La producción cuenta en tono de comedia la historia de cinco jóvenes londinenses, todas musulmanas, de segundas y terceras generaciones de inmigrantes de diversos países (la India, Irak...). La particularidad radica es que cuatro de ellas, Saira, Ayesha, Momtaz y Bisma, forman una banda punk en busca de una nueva componente: la guitarrista. Al 'casting' se presenta más guiada por el corazón que por la cabeza Amina, quien se verá obligada a desafiar el conservador entorno que le rodea para formar parte de la banda.

'We are Lady Parts' supone una vuelta de tuerca a otras historias similares de inmigración londinense, en el sentido de que profundiza mucho más en el empeño de romper estereotipos. Empezando por un elenco protagónico íntegramente femenino, pero también por su banda sonora, con canciones especialmente creadas para la serie o tramas LGTB+.

'Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles'. Heraldo.es

La redención de Chantal Akerman (Filmin)

Pocos fuera del entorno cinéfilo habían oído hablar de Chantal Akerman hasta que la prestigiosa revista 'Sight & Sound' ha elegido su película 'Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles' como la mejor de la historia. El filme, presentado en la Quincena de los Realizadores de Cannes en 1975, era el tercero de la directora francesa.

En poco más de tres horas, Akerman narra las vicisitudes de Jeanne Dielman (interpretada por Delphine Seyrig), una joven viuda con un hijo: mientras el muchacho está en la escuela, ella se ocupa de las tareas domésticas y ejerce la prostitución por la tarde. Lejos de centrarse explícitamente los aspectos más sórdidos de esta terrible circunstancia, Akerman lo hizo en la rutina diaria de la protagonista, una nueva perspectiva por la que esta obra es considerada un referente del feminismo. 'Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles' llega a Filmin remasterizada y justo en un momento en el que el cine mundial se halla en pleno debate sobre la importancia de abrirse a las historias contadas por mujeres.

Un fotograma de 'Hilma'. H. A.

Hilma, la pintora escondida (Filmin)

En los últimos tiempos son muchos los documentales, series y películas que exploran las consecuencias de que la historia no solo haya sido protagonizada, sino también narrada, por hombres. La cuestión bulle de manera particular en el mundo del arte, en el que empiezan a emerger un buen número de mujeres silenciadas, bien por los expertos y críticos, bien por sus propios compañeros artistas. La nómina es larga. Ahora mismo se puede ver en Madrid una exposición de Leonora Carrington, quien formó parte sustancial de los surrealistas pero su trabajo no fue reconocido al mismo nivel hasta prácticamente la actualidad.

Es también el caso de Hilma Af Klimt, a quien los estudios más recientes la sitúan probadamente como una figura troncal y, sobre todo, pionera del advenimiento de la abstracción. Mucho antes que Kandinsky, Mondrian y Malévich, presentes en mayúsculas en todos los manuales.

Hija de una familia sueca acomodada, Hilma Af Klint fue un personaje singular, tremendamente esquivo socialmente. Esta circunstancia y, sobre todo, su interés por el esoterismo y el teosofismo -que tanto influyeron en sus cuadros- la alejaron pronto de la pintura.

Filmin recupera la figura de esta hasta hace poco misteriosa artista con el documental 'Hilma... Beyond the Visible' y, desde esta semana, con un 'biopic' de Lasse Hallström, conocido como director, entre otros filmes, de 'Chocolat' o '¿A quién ama Gilbert Grape'? Lena Olin da vida a Hilma.

'La tierra según Philomena Cunk'. H. A.

'La Tierra según Philomena Cunk' (Netflix)

Charlie Brooker, quien sobrecogió a medio mundo con su distópica pero finalmente bastante visionaria serie 'Black Mirror', se pasa al humor con 'La tierra según Filomena Cunk'. Se trata de un 'mockumentary' (es decir, un falso documental) en el que la actriz Diane Morgan cuenta 'a su manera' la historia del mundo, desde diversas perspectivas: religiones, guerras, revolución industrial... Morgan interpreta a Philomena, una suerte de mezcla entre Mary Beard y Borat que pone a prueba la paciencia de los invitados ilustres, profesores y expertos de las mejores universidades de Estados Unidos y Reino Unido. Con la excusa del humor, la serie destila acidez y crítica.

'Kleo': la espía que enamoró a Stephen King (Netflix)

Kleo, en Netflix. H. A.

Esta serie de Netflix puede sonar a dejà vu. En el Berlín del año 89, una espía de la Stassi con pocos problemas para darle matarile a la gente es traicionada, encarcelada y, tras salir, busca venganza. Nada que no haya aparecido ya en 'Killing Eve', 'Good Bye Lenin', 'Nikita'... Pero no, a pesar de contar con elementos recurrentes en cine y series de televisión, 'Kleo' resulta sorprendente y atrapa. Parte de la 'culpa' es de su protagonista, Jella Haase. La actriz consigue darle a su personaje un aura que ha enamorado al mismísimo Stephen King, quien alabó la producción en Twitter y le dio un importante empujón de audiencia.