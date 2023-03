La zaragozana Isabel Garmon expone sus obras en La Casa de la Mujer

La sala Juana Francés de La Casa de la Mujer de Zaragoza alberga hasta el próximo 19 de mayo una exposición pictórica de la zaragozana Isabel Garmon, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad. Se trata de 19 obras, y la actividad se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que llega este 8 de marzo. "Son figuras femeninas –explicaba Garmon– con poses donde las manos realizan acciones, portan elementos o hacen un gesto que favorece la composición".

Garmon opina que la luz es el "ingrediente principal de la vida", y tiene una influencia decisiva en su obra. Con esta premisa se introducea quien mira el cuadro en una explosión luminosa y cromática, que no podía llamarse de otra forma: ‘El color de la luz’.

"Desde el principio, tenía claro que la luz y el color son dos elementos que me representan por completo, siempre me he definido de esta manera, como una persona de luz y de color, y creo que eso se puede observar en el conjunto de las obras", afirmó durante la presentación de la muestra.

En esta exposición, las obras no van acompañadas por un texto explicativo, tan sólo con un título, porque Garmon considera que tienen que hablar por sí mismas, y que es el espectador quien establece una conexión con sus trabajos. "Creo en el arte que no necesita ser explicado, para mí eso es algo muy importante. Al entrar en la sala, puedes tener una pequeña conversación con cada una de las piezas;tienen un hilo común, que es el color y la figura, pero al final cada una cuenta una historia", remató.