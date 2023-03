‘To Leslie’: vida y miserias de una adicta

Fue hace unas semanas cuando comenzamos a oír hablar de ‘To Leslie’, primera película para la pantalla grande -lo suyo era la televisión- de Michael Morris. Lo primero que supimos de este filme dramático no se refería tanto a consideraciones puramente cinematográficas, sino que tenía que ver con la polémica en torno a la candidatura de su protagonista, Andrea Riseborough, al Óscar a la mejor interpretación femenina. Al parecer, el hecho de que grandes actrices de Hollywood alabaran el trabajo de Riseborough y su nominación, hizo sospechar a algunos que la actriz estaba haciendo una campaña encubierta a su favor. Hay que tener en cuenta que en la misma categoría figuran, entre otras, Kate Blanchett y Michelle Williams.

‘To Leslie’ *** Director: Michael Morris. Guión: Ryan Binaco. Intérpretes: Andrea Riseborough, Marc Maron, Stephen Root, Allison Janney. EE.UU. 2022. 119 minutos.

Explico todo esto porque me parecería injusto que alguien pudiera seguir asociando ‘To Leslie’ con esta polémica, porque estamos ante una buena y muy interesante película, no exenta de drama y dolor, pero también entrañable, cálida. Y, sobre todo, porque Andrea Riseborough, que hasta ahora había hecho personajes no principales, ofrece aquí una interpretación soberbia. Tan soberbia que, viéndola a ella en su personaje, vemos a la mujer alcohólica que parece imposible de recuperar.

No diría yo que hay en Michael Morris ni en el guionista Ryan Binaco, intención moralizante, ni pretensión analítica. Lo que se busca es hacer el retrato de una mujer, de su vida desperdigada, de sus adicciones, en una palabra, de sus miserias, de los abandonos y de todas las caídas brutales que ha ido haciendo en su periplo. Todo ello está expresado en esta película con una gran intensidad dramática, un ritmo narrativo perfecto y un estilo siempre puesto al servicio de una protagonista principal que puede llegar a provocar en el espectador un tanto de animadversión y un mucho de compasión. Y, en torno, a ella, unos cuantos personajes que enriquecen la historia y nos llegan al corazón, gracias a un director que consigue transmitirnos una historia limpia, sin giros, directamente. Buena, interesante y muy a tener en cuenta.