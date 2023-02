La española Sofía Otero, de 8 años, Oso de Plata en la Berlinale a mejor interpretación

La niña Sofía Otero ganó el premio a la mejor interpretación de la Berlinale por la película '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola.

"Gracias al jurado por concederme este premio tan -ui, no me lo creo- tan especial para mí", dijo la joven actriz, que subió al escenario acompañada de la directora del filme.

Dio las gracias asimismo al equipo técnico, a peluquería, maquillaje, dirección, producción, y a su familia.

"A mis padres, a mi padre, Fernando Otero, el mejor padre del mundo entero, a mi madre, que la quiero con locura, a mis hermanos", dijo, y agregó a abuelos, abuelas, tíos y tías, lo que arrancó las risas del público.

Cocó (Sofía Otero), de ocho años, la protagonista de '20.000 especies de abejas', no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás.

Su madre Ane (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel.

El galardón fue entregado en la gala de los premios oficiales del jurado internacional, presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart.