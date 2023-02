El Banff Mountain Film Festival arrancará su gira española en Jaca

El certamen internacional de cine de montaña, Banff Mountain Film Festival, comenzará su gira en Jaca, los días 3 y 4 de febrero, para posteriormente continuar su periplo por Benasque (16 y 17 de marzo) y Vielha (31 de marzo y 1 de abril). La cita, ya consolidada en la capital jacetana y muy esperada por los amantes de la montaña y la naturaleza, ofrecerá la proyección de ocho cortos y mediometrajes que recogen historias en torno al esquí y alpinismo, escalada, naturaleza, BTT, esquí freerider, kayack y deportes de nieve. Y además, incluye en su programación actividades paralelas.

El 3 de marzo se proyectarán en el Palacio de Congresos jaqués ‘Doo Sar: A Karakoram Ski Experience’ (20 min. Polonia), ‘To the Hills And Back’ (45 min. Canadá) y ‘Free Rider’ (35 min. Francia). Mientras que el sábado 4 de marzo se podrán ver los de la sección oficial: ‘Colors of Mexico’ (5 min. Mexico), ‘Sinner Fields (Tour Edit)’ (15 min. Alemania), ‘Reel Rock: Cenote’ (14 min. EEUU), ‘Nuisance Bear’ (14 min. Canadá) y ‘Wild Waters’ (45 min. Suiza).

Respecto a las actividades paralelas, el viernes 3 de marzo se ha organizado una actividad para jóvenes escolares de 3º y 4º de ESO de los institutos Domingo Miral, Pirineos y Escuelas Pías de Jaca. Se proyectará ‘Entre Montañas’ y se contará con la presencia de su director Unai Canelas, que hará una introducción y posteriormente se abrirá un coloquio.

El sábado 4 de marzo de 9.00 a 15.00 tendrá lugar en Candanchú una práctica en terreno de aludes, impartida por profesores acreditados de la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes (ACNA), basada en la metodología MountainSafety y actualizada con los últimos avances y estudios en la materia. Esta formación está dirigida a usuarios con o sin formación previa, pero se requiere material de rescate DVA, pala y sonda. Esta misma práctica, que incluye 5 talleres, se desarrollará también el 18 de marzo en Cerler y el 1 de abril en Baqueira Beret. Requiere inscripción previa y el precio es de 35 euros o 25 con la entrada del BANFF.

El Banff constituye uno de los máximos exponentes mundiales en esta peculiar categoría del cine, y se ha convertido en una referencia tanto para deportistas como para fotógrafos, guionistas o cineastas interesados en el reto deportivo que se desarrolla en plena naturaleza, a menudo en condiciones extremas. Creado en 1976 en Alberta (Canadá), el certamen se desarrolla en noviembre en su sede original, para posteriormente recorrer el mundo en el llamado ‘Banff Mountain Film Festival World Tour’, que incluye más de 1.300 proyecciones en 550 localidades de 45 países, con una audiencia anual estimada de 550.000 espectadores.

El festival recaló en España en 2016, y “desde entonces todas las ediciones han tenido mucho éxito”, recuerda la directora del BANFF Eunate Salz. Este año “venimos con nuevo formato y añadimos novedades, partimos el festival en dos jornadas de diferentes temáticas”.

Por su parte, la concejal de Eventos, Turismo y Palacio de Congresos de Jaca, Olvido Moratinos, ha indicado que en cada edición más de 1.000 personas “han pasado por el Palacio de Congresos”. Un certamen que, según ha dicho, “es importante” para la capital jacetana, ya que “aspiramos a ser el referente de la montaña y esta es una de las acciones más consolidadas, a la que se suman las jornadas Mujer y Montaña, Derecho y Montaña y las organizadas por Bernabé Aguirre”.