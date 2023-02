El Festival de Cambrils presenta en el cartel a Pablo López, Luz Casal y Ara Malikian 

El 48 Festival Internacional de Música de Cambrils (Tarragona), que se celebrará del 28 de julio al 6 de agosto en el Parc del Pinaret, contará en su programación con Pablo López, Luz Casal, Els Amics de les Arts, un show sobre Michael Jackson, Stay Homas y Rosario.

Gipsy Kings by André Reyes abrirán el festival el 28 de julio, que seguirá con Els Amics de les Arts (29 de julio), Rosario (30 de julio), Pablo López (31 de julio), Ara Malikian (1 de agosto), Stay Homas (2 de agosto), Dàmaris Gelabert (3 de agosto), el espectáculo 'This is Michael' (4 de agosto), Miki Núñez (5 de agosto) y Luz Casal (6 de agosto).

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacado la larga trayectoria del festival, que el año pasado tuvo 18.807 asistentes, y el presidente del Grup Clipper's, Juli Guiu, ha subrayado que el equipo de la promotora afronta "muy ilusionado" la segunda edición en la que asumen la organización.