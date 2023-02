Por la gloria de Triana

Sin lugar a dudas, los sevillanos Triana marcaron un hito en la música popular española cuando en los años setenta patentaron su original fórmula de rock andaluz mezclando influjos progresivos y aromas aflamencados. Su único superviviente, el guitarrista Eduardo Rodríguez Rodway, apadrina este homenaje que recaló el viernes en la sala Mozart, si bien no participa de forma activa en el mismo. En estos tiempos de proliferación de bandas tributo, el espectáculo ‘Una noche de amor desesperada’ tiene la virtud de soslayar las intenciones miméticas, ofrece una cuidada escenografía y resuelve la papeleta de suplir la voz del malogrado Jesús de la Rosa (alma mater de Triana) a través de cuatro cantantes distintos: Nacho Campillo (Tam Tam Go), Shuarma (Elefantes), Manuel Escudero (ex Medina Azahara) y Diego Martín.

Vaya, que el metafórico pájaro blanco que cantaba De la Rosa no echó a volar tan alto como merece tan estupendo cancionero

A lo largo de más de dos horas y 25 canciones, los cuatro se van alternando, en alguna ocasión haciendo dúos, arropados por una banda de cinco músicos, una vocalista y una bailaora. Más allá del a veces engañoso componente nostálgico, los resultados son un tanto irregulares; Shuarma, por ejemplo, se lleva tanto a su terreno piezas como ‘Desnuda la mañana’ o ‘Corre’ que suenan más a Elefantes que a Triana, mientras que títulos tan emblemáticos como ‘Hijos del agobio’ o ‘Abre la puerta’ apenas superan un nivel discreto.

Vaya, que el metafórico pájaro blanco que cantaba De la Rosa no echó a volar tan alto como merece tan estupendo cancionero, seguramente porque se le ha aplicado un tratamiento sonoro que tiende hacia el 'mainstream' apto para todos los públicos y deja en un plano secundario su vertiente más progresiva y pinkfloydiana (en ese sentido, un servidor echó de menos temas como ‘Hasta volver’ o ‘A través del aire’); sí, la música de Triana es harto reivindicable, pero nunca llueve a gusto de todos.