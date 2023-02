La Ronda de Boltaña lidera las nominaciones de los Premios de la Música Aragonesa

El colectivo Aragón Musical ha dado a conocer este miércoles, en el Espacio Ambar de la capital aragonesa, la lista de nominados a los XXIV Premios de la Música Aragonesa. Tras su celebración el pasado año en Alagón, la organización ha anunciado que la gala de entrega volverá a salir de la capital aragonesa. Anteriormente también se ha organizado en Huesca (2020) y en Alcañiz (2021).

Sergio Falces, alma de Aragón Musical junto a David Chapín, entidad organizadora de esta cita, desveló que el colectivo Miraelbuenrap recibirá el Premio Especial, en concreto a la agitación.

En cuanto a los nominados, La Ronda de Boltaña acumula el mayor número de candidaturas, cuatro (portada por ‘La estación de las violetas’, de Jesús Cisneros, con ilustraciones y diseño de Fernando Lasheras; canción por ‘La tumba de las golondrinas’, junto a Rozalén; producción por ‘La estación de las violetas’, de Cristina González, y grupo).

Con tres candidaturas figuran Bladimir Ros (canción por ‘Juárez’, directo, y grupo), Chata Flores (videoclip por ‘Así’, de Álvaro Outer Space; proyección y solista), Domador (portada por ‘El mal menor‘, de Juanjo Rueda y Caterina Cerdà; videoclip por ‘Ama y vuela’, de Daniel Pardo, y epé por ‘El mal menor’), Ixo Rai! (canción en lengua autóctona por ‘Carta D’Amor’, directo y grupo) y Las Novias (elepé por ‘Detente bala’, directo y grupo).

Le siguen de cerca, con dos, Abismo (producción por ‘Esperando al ángel negro‘, de Iker Piedrafita, y elepé por ‘Esperando al ángel negro‘), Elem (videoclip por ‘El fin del mundo’, de Ana Escario y Adela Moreno, y epé por ‘Planeta de cristal’), Lux Vimdor (épé por ‘Instinto’ y proyección), Rapsusklei (producción por ‘Cordura transitoria’, de Acción Sánchez, Gordo Del Funk, Niggaswing, Solo Soul, Grado Z y Rapsusklei, y solista) y Sho-Hai (portada por ‘Polvo’, de Clara Gómez y Marcos Cebrián, y elepé por ‘Polvo’).

Con una nominación cuentan Almendra Garrapiñá (canción en lengua autóctona por 'Fredor'), Au d'astí! (canción en lengua autóctona por ‘Puya’), Begut (epé por ‘Que hablo demasiado’), Carlos Hollers (Dj), Eddy Charlez (Dj), El Bosque Sonoro (programación), El Gordo del Funk (Dj), El Veintiuno (sala), El Verbo Odiado (directo), Ester Vallejo (solista), Festival Amante (programación), Florida y Hermoso (Dj), Gorila (sala), Lady Banana (canción por ‘Blind’), La Mujer Inversa (videoclip por ‘Bosque Muerto’ de Ana Escario y Adela Moreno), Llorente (portada por ‘Libro de Familia’ de Maite Niebla), Mario Lafuente (proyección), Monegros Desert (programación), Oasis Club Teatro (sala), Perfect Blue (proyección), Rada Mancy (epé por ‘Romancy’), Rock and Blues (sala), Santoral (canción por ‘Noche de Insomnio’), Viki & The Wild (canción en lengua autóctona por ‘Invisible’), Vive Latino (programación) y Will Spector y Los Fatus (producción por ‘La LLama’ de Will Spector y Los Fatus)

Dónde y cuándo se celebran los Premios de la Música

La gala, que tendrá lugar el 26 de marzo (19.00) en Sabiñánigo, estará conducida una vez más por la actriz Irene Alquézar y el músico Luis Cebrián. Las entradas estarán a la venta desde el 1 de marzo en el propio auditorio y ‘online’ a mediados del mismo mes a un precio de 10 euros.

Junto a Sergio Falces y David Chapín, de Aragón Musical, han asistido al acto de lectura de nominaciones varios representantes de las entidades que patrocinan la iniciativa: Víctor Lucea, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Enrique Torguet, director de comunicación y relaciones institucionales del Grupo Agora; Maribel de Pablo, diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca; Berta Fernández, alcaldesa de Sabiñánigo; María de Miguel, directora de medios de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión; Carmen Sánchez, responsable de actividades sociales y culturales de la Universidad San Jorge. También ha estado presente Miraelbuenrap, colectivo ganador de la categoría especial a la agitación.