'La ballena': el peso del dolor

El trabajo de Brendan Fraser en ‘La ballena’, por el que es un serio aspirante al Óscar, concentra aspectos significativos. En su rol de hombre con obesidad mórbida y una grave insuficiencia cardiaca convergen el siempre llamativo factor de la actuación definida por la transformación (la prótesis, el maquillaje, el cambio por el paso del tiempo), lo que transmiten las circunstancias del personaje y la emotiva cuestión del regreso al primer plano. Fraser llevaba años fuera de sitio, contexto agravado por la agresión sexual que padeció y por la depresión en la que cayó. Su apariencia y el sufrimiento físico escenificado buscan dar impresión, si bien por fortuna la película no se queda en el morbo del tremendismo. Su apelación llega y remueve, en algunos momentos de manera honda, y además con el aliciente de la riqueza dramática hallada asimismo en los vínculos con los secundarios y en la descripción de estos.

‘La ballena’ **** Dirección: Darren Aronofsky. Guión: Samuel D. Hunter (basado en su obra teatral). Intérpretes: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins y Samantha Morton. Drama, 117 minutos. Estados Unidos, 2022.

El filme de Darren Aronofsky, aquí con un tratamiento alejado de la transgresión y de lo radical que no obstante conecta con su cine, muestra la compulsión, la ansiedad y la inercia del protagonista al comer, pero no se queda en la parte gráfica y atiende a lo subyacente, al dolor e incluso al castigo que hay detrás. Un fondo revestido de las implicaciones de que la muerte asoma y Charlie no pretende evitarla. Como complementos con recorrido, los matices fluyen respecto a la hija adolescente a la que necesita volver a tener cerca (de ella se exponen su complejidad y su rabia por el abandono), a la amiga y enfermera (una estupenda Hong Chau, también nominada al Óscar), al joven religioso que quiere salvarle y a la exmujer.

La narración apenas sale del salón del obeso profesor, acotamiento que responde a su limitación de movimientos y al origen teatral de la historia, con guión de Samuel D. Hunter, el propio autor. La obra regala un final que, aunque esperado, rompe por cómo está modulado.