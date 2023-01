Andy & Lucas: "Los sueños, sin madrugar ni currar, rara vez se cumplen"

Lucas González, la mitad de Andy & Lucas, hace balancede las dos décadas de carrera del dúo gaditano justo antes de actuar este viernes 27 de enero en Benasque (Huesca) y un día después en Pedrola (Zaragoza).

Regresan este fin de semana a Aragón, una tierra que conocen muy bien.

Estamos con muchas ganas de volver a actuar en Aragón, una tierra que hemos visitado mucho a lo largo de nuestra carrera. Me parece que vamos a pasar un poco de frío. Será la primera vez que actuemos en Benasque y me he estado informando en internet porque me gusta conocer el sitio al que vamos. Y la verdad es que lo que he visto es muy bonito.

¿Les parece un bonito milagro que 20 años después de empezar este camino sigan activos en la carretera?

Tanto Andy como yo estamos superagradecidos al público que nos sigue desde hace tantos años. Sin ellos no seríamos absolutamente nada. Lo nuestro puede verse como un milagro, pero un milagro trabajado. Los sueños sin madrugar ni currar poquísimas veces se hacen realidad. Nuestra filosofía de vida es trabajar mucho. Desde el principio hasta hoy nos apasiona lo que hacemos y lo tomamos como un trabajo diario y constante. La gente no lo sabe y piensa que solo consiste en salir al escenario. Pero, como en cualquier otro gremio, hay mucho curro.

¿Qué hay detrás de un trabajo como el suyo?

Desde hace unos años somos también la empresa que gestiona nuestra carrera. Como nos queremos tanto y somos como hermanos, Andy me ha dado la potestad para llevar la gestión del grupo. Y eso comprende muchas tareas. Esta misma mañana he estado hablando con dos patrocinadores, he cerrado unas promociones con una cadena de televisión, he hecho varias entrevistas, luego tengo que ir a la pirotecnia para los conciertos de este fin de semana y terminaré con una reunión con los técnicos de luces y chequeando la ropa del ‘merchandising’.

Ustedes se estrenaron en la música con ‘Son de amores’, un éxito instantáneo y explosivo. ¿Cómo lo gestionaron siendo tan jovencitos?

Echando la vista atrás, fue espectacular el arranque que tuvimos con nuestro primer disco. Siempre hemos tratado de rodearnos de personas que fueran positivas y nos transmitieran. Durante mucho tiempo tuvimos a gente tóxica a nuestro alrededor, como le ocurre a otras muchas personas, pero intentamos tener cabeza y poco a poco ir madurando, sabiendo que esto es una gran responsabilidad. El papel de nuestra familia también fue importante para tomar buenas decisiones.

¿Cómo se sintieron al pasar de anónimos a famosos casi de un día para el otro?

Es una sensación rara que, por más que pasen los años, se mantiene. Nunca te acostumbras a la fama y a la popularidad. Pero debo reconocer que fue un cambio muy brusco pasar de estar en Cádiz tranquilamente a llenar estadios y salir en todos los medios. Pese a algunas tonterías, fue bonito, mucho más al compartirlo con Andy.

¿Tenía un plan B profesional o lo apostó todo a la música?

Sinceramente, la última oportunidad que nos dimos Andy y yo para que nos contratara una discográfico y si no dejarlo, fue la que salió bien. Con 19 años la cabeza no te funciona igual que a los 40 y yo no tenía un plan B. Muchas veces lo he pensado, qué sería si aquello no hubiera salido bien. No sé por dónde hubieran ido los derroteros. Me alegro de dedicarme a lo que más me gusta.

¿Cuál es el secreto de la longevidad del proyecto, por encima de malos y buenos momentos?

El secreto es la paciencia y la confianza de ambos ya que nos conocemos desde parvulitos, desde la guardería. Como cualquier pareja hemos tenido obviamente discusiones pero siempre lo hemos arreglado. Nos conocemos perfectamente y sabemos de qué pie cojeamos ambos. Con el paso de los años hemos aprendido que hablando se entiende la gente. No podíamos permitir dejar algo tan bonito que los dos hemos creado por una tontería. Porque muchas veces los grupos se separan por cosas muy menores. Ahora estamos mejor que nunca.

Tanto Andy como usted tienen 40 años y son padres. ¿Qué han aprendido en este camino?

Somos padres los dos y eso te da otro enfoque de la vida. Hemos seguido nuestro camino para hacer las cosas bien y de la forma más natural posible. Hemos aprendido que el público es soberano y que no se puede fallar a la gente.