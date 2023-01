Un fin de año cargado de emociones para nuestros lectores de Heraldo

Muchas y muy variadas son las experiencias que han podido disfrutar los suscriptores de HERALDO DE ARAGÓN a lo largo del pasado 2022, gracias a las actividades promovidas por este diario en agradecimiento a su fidelidad. Concretamente, el mes de diciembre fue uno de los más dinámicos en cuanto a oferta cultural y de ocio se refiere, con sugerentes planes para público de todas las edades.

¿Quieres suscribirte?

Digital 976 76 50 32 suscripcionesdigitales@heraldo.es

Papel 683 621 344

suscripcion@heraldo.es Más información

Qué duda cabe de que el último periodo del año es muy propicio para dejarse llevar por el clima festivo y, en especial, por el tirón navideño, tal y como hicieron los lectores del periódico que, tras participar en las distintas propuestas, han querido compartir sus impresiones en este artículo. Una de ellas fue Carmen Bardavío, una suscriptora "de toda la vida", como ella misma reconoce, que se quedó "encantada" con el taller de adorno floral que se organizó el 15 de diciembre en las instalaciones de Espacio Garden, en el centro especial de empleo Gardeniers de Atades. Carmen acudió a la cita con su hija Isabel y ambas coincidieron en afirmar que el ambiente fue muy agradable: "Había mucha camaradería entre todas las participantes y, además, nos llevamos a casa dos centros florales preciosos", apunta Carmen, a la que no le cuesta admitir que el de su hija quedó, incluso, mejor que el suyo. Y es que no faltaba detalle en las composiciones: desde las típicas hojas de abeto o eucalipto, hasta velas y motivos dorados, pasando por diversos elementos, como bolas o cervatillos.

Los que también calentaron motores de cara a la Navidad fueron los agraciados con la cata de turrones artesanos que tuvo lugar en la Bombonera Oro el 19 de diciembre. Con muy buen sabor de boca se quedó Conchita Fuertes, tras degustar las deliciosas elaboraciones de uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital aragonesa: "Estuvo muy bien, nos iban explicando la composición de los dulces y de dónde provenían las recetas, además nos servían champán bien fresquito". Si tuviera que elegir alguno, la suscriptora se quedaría con el turrón de nata y nueces, aunque asegura que "estaban todos buenísimos". Entre ellos, el famoso turrón de Zaragoza, los de yema imperial o café, o el de naranja con Cointreau. Para Conchita, la Bombonera Oro es una de las pastelerías más prestigiosas de la ciudad y su lugar de referencia para comprar el típico roscón de estas fechas.

Los invitados a la cata de turrones posan en el interior de la Bombonera Oro, una de las pastelerías más prestigiosas de la capital aragonesa.

Se llevó como acompañante a su hermana María del Carmen, ya que su marido tuvo que quedarse al cargo de los nietos. Las dos formaban parte de un grupo reducido de doce personas que pudo intercambiar impresiones y gustos en un ambiente distendido y muy animado. Conchita no desaprovecha la ocasión para agradecer a HERALDO la organización de iniciativas como esta, a las que suele apuntarse sin dudarlo siempre que está disponible. En esta ocasión la suerte no solo le acompañó, sino que también le endulzó los previos a las fiestas.

Entre manualidades y degustaciones

Tras los días grandes de la Navidad, el calendario de actividades para las familias suscriptoras se centró en el entretenimiento de los más pequeños. De este modo, la primera cita con el público menudo se celebró la mañana del 27 de diciembre con el taller de manualidades en las propias instalaciones de HERALDO. De la mano de la empresa de animación Pekas Sonrisa Ilusión, los niños se afanaron en confeccionar un pequeño mural con un árbol de Navidad, para el que usaron distintos materiales, como hojas secas, pegatinas, purpurina y hasta bombones. También diseñaron sus propias coronas de rey mago, cada cual cultivando su estilo más personal. Bien orgullosos del resultado, se llevaron sus trabajos a casa con idea de colaborar en la decoración festiva y guardar así un recuerdo del taller. "Mi hijo les enseñó a todos su mural, que regaló a su hermana pequeña de 2 años y terminó colocado alrededor de nuestro árbol de Navidad", explica Rodanas Gurría, una de las mamás que asistieron al taller, junto con su hijo David, de 5 años. Destaca que fue una jornada muy dinámica y divertida para toda la familia: "Estaban muy entretenidos: mientras uno cortaba, el otro pegaba o pintaba, y las monitoras, disfrazadas, eran muy simpáticas".

El pintacaras organizado para la tarde del 28 de diciembre registró un gran éxito de público y tuvo lugar en las propias instalaciones de HERALDO DE ARAGÓN.

Al día siguiente, el ocio infantil contaba con una de sus propuestas estrella: el pintacaras, que atrajo a numerosos niños a la sede del periódico durante toda la tarde. De nuevo contando con la colaboración de Pekas Sonrisa Ilusión, fueron muchos los que optaron por cambiar su aspecto a través del maquillaje de fantasía. Mientras esperaban, tuvieron la oportunidad, además, de dibujar y de hacerse con unos caramelos.

y además se sortearon Entradas para asistir de forma exclusiva al preestreno de la película ‘Operación Fortune: El Gran Engaño’ el 15 de diciembre en Aragonia. Entradas para el concierto de ‘Abba, Queen, Beatles y otros grandes del pop’ el 28 de diciembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Pincha aquí para participar en sucesivos sorteos de HERALDO

Ese mismo día, 28 de diciembre, se celebró una exclusiva cata de cervezas artesanas a la que fueron invitados los correspondientes ganadores del sorteo realizado entre los suscriptores. El escenario elegido para la degustación fue Vinatería Yáñez, un establecimiento especializado en vinos y licores que abrió sus puertas en Zaragoza en 1953. Su responsable se convirtió en un impecable maestro de ceremonias, guiando a las asistentes no solo por los sabores y los aromas de la degustación cervecera, sino también por las vivencias y viajes que han enriquecido y completado su amplia trayectoria profesional en el sector. Rosa Alfonso, una de las suscriptoras, que acudió a la cata con su amiga Pilar Villeyas, se mostraba rotunda al hacer balance de la actividad: "Fue estupendo y muy ameno, además de exclusivo. –Y añade– Estoy muy agradecida de haber podido disfrutar de esta cata". Confiesa no ser una gran experta en cervezas, de manera que las que le presentaron le resultaron desconocidas. No obstante, asegura que todas le gustaron y sorprendieron mucho. En el repertorio se encontraban distintas variedades, entre las que se distinguían la Pilsen de moscato, la negra de jengibre y zarzaparrilla, o las de espelta y brandy.