Las salas aragonesas suben la apuesta en 2023: Ariel Rot, Lapido, Diego Vasallo, La Plata, Quique González...

Tras el frenazo que suponen las fiestas navideñas en lo que a actuaciones en directo se refiere, las salas aragonesas regresan a la acción con entusiasmo, audacia y ambición en este 2023. Prometen hasta el próximo julio –el verano es el otro momento en que se desploma la actividad– multitud de atractivas y variadas propuestas que combinan los nombres consagrados, las bandas internacionales y los grupos de la Comunidad.

"Empezamos el año con optimismo, con ganas de seguir llenando la ciudad de música semana a semana y afianzar el aumento de público y la tan necesaria renovación generacional", sintetiza Javier Benito, propietario de la Lata de Bombillas y presidente de Aragón en Vivo, la asociación que aglutina al 95% de salas aragonesas. Precisamente este martes 10 de enero presentará junto a la vicealcaldesa Sara Fernández el acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para el fomento de la música en directo. "Las salas somos una parte importante del tejido cultural, programamos todo el año, apoyamos propuestas arriesgadas, damos la oportunidad a las bandas noveles y, a veces, tenemos la sensación de que no se nos valora lo suficiente y siempre somos los últimos en recibir las ayudas. Pero no todo ha sido negativo, las cuantías, tanto del contrato con Zaragoza Cultural como de las Ayudas a la música del 2022 han aumentado y es de agradecer. Esperamos que este año se mantengan como mínimo y, a ser posible, vuelvan a incrementarse", proclama.

Mucho y variado

Benito predica con el ejemplo. En su local, la Lata, se anuncian emociones fuertes. Comenzando en enero con Will Spector y Los Fatus (14), Germán Salto (21) o Los Tiki Phantoms (27). En febrero desembarcarán el oscense Pecker (3), Príncipe Encantador (4), Valentina & The Electric Post(10), Total Noventa y Cora Yako (17) y Diego Vasallo (24). En marzo no faltarán Marta Movidas (10), Morreo (18), Sofía Comas (24) y Diamante Negro (31).

La Casa del Loco está pergeñando un menú de altura. En febrero saltarán chispas con la mezcla intercultural de Jenny & The Mexicats (2), con el powerpop de los ingleses The Speedways (3) y con los zaragozanos Modelo (17). El 10 de marzo jugará en casa un partido de rock El Vicio del Duende con los pamploneses Barua. El 22 de abril se bailará al son latino de Colectivo Panamera, combo en el que se halla Nacho Taboada, zaragozano y pareja de Sara Carbonero. Y el 27 de mayo estará consagrado a un grande de la escena nacional, el granadino José Ignacio Lapido, voz y alma de 091.

Bajo el paraguas de Chema Fernández, programador de la Casa del Loco, proseguirá en la sala Zeta esa bendición llamada Zombie Sounds Fest, que continuará honrando al ‘garage’ y a los ritmos acelerados en febrero con el rockabilly de Mitch Polzak (10), el punk de los también estadounidenses Teenage Bottlerocket (22) y los vibrantes holandeses The Mocks (23). En marzo no se apagará la llama con el clásico Kurt Baker Band (4) y la esperadísima visita de los bostonianos The Lyres reforzados con los valencianos Los Arghs!! (9).

El Rock & Blues se mantiene firme como gran agitador musical con una abundantísima programación de conciertos. En enero desfilarán por su escenario, entre otros, Generador (13), Pólvora (14), Llorente (21), Los Saxos del Averno (26) y R de Rumba & Porcel (28). En febrero será el turno de los holandeses Leif de Leeuw Band (2), Scaramanga (9), McKinley James (10), Sotomonte (17), DeWolff (24) y Nirek Mokar (26). Marzo será para Creeping Jean (2), The Nite Howlers (3), US Rails (18) y Harlem Gospel Travelers (30). En abril Las Novias (14) defenderán su disco ‘Detente bala’ y Dani Nel.lo atronará con sus Mambo Jambo (22).

La sala Oasis lucirá su solera en enero con Maldita Nerea (13), Cupido (21) y Fernando Costa (26). En febrero reclutará a Los Chicos del Maíz (4) y Despistaos (11); en marzo a Nach (10) y El Drogas (24); en abril a Sho-Hai (14), Ariel Rot (21) y Álex Ubago (22); en mayo, los uruguayos La Vela Puerca (12) y Marlon (13). Para otoño e invierno están cerrados El Columpio Asesino, Quique González, Foyone y Marc Seguí.

La sala López late muy fuerte en enero con Marmi (13), Benito Kamelas (14), Soledad Vélez (20), Alba Reche (21) y La Plata (28). En La Campana Underground harán doblete este mes Los Reyes del Joropo (21 y 22) y Chavi García (28). Y el Teatro de las Esquinas no rebla en su vertiente musical con Macaco (20 de enero), Lendakaris Muertos (27 de enero) y Ladilla Rusa (18 de febrero).

El Veintiuno, en Huesca, sigue siendo un imán de sabrosos nombres: Luis Fercán (28 de enero), Tulsa (24 de febrero), Niños Mutantes (25 de marzo) y El Kanka (29 de abril).