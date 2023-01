2023: Vuelven los titanes de la música

Colosos del rock y el pop prometen colmar auditorios gigantescos en el año que acaba de comenzar. Enumerar todos los conciertos anunciados se antoja una labor imposible. Aquí va una muestra caracterizada por el regreso de leyendas, como Elton John, Rod Stewart, The Who y Roger Waters, mitos imperecederos que conviven con estrellas de tirón irresistible, entre las que sobresalen Kendrick Lamar, Rosalía, Harry Styles y Coldplay. Para algunas actuaciones ya se han agotado las entradas.

Bruce Springsteen

Desde que vendió por 500 millones de dólares su catálogo a Sony, Bruce Springsteen podría haberse dado a la buena vida. Pero no lo ha hecho. Lejos de apoltronarse, el de Nueva Jersey, a sus 73 años, está entregado a una actividad febril. Sus admiradores le podrán ver en Barcelona el 28 y 30 de abril, acompañado como es habitual por su mítica banda, la E Street Band.

Elton John

Pese a que le ronda la idea de abandonar los escenarios, Elton John sigue en plenitud de facultades. Sus seguidores lo confirmarán el 22 y 23 de mayo en el Palau Sant Jordi en sendos conciertos que se inscriben en la gira 'Farewell yellow brick road'. Será la oportunidad de disfrutar con himnos de la historia del pop como 'Rocket man', 'Tiny dancer', 'Your song', 'Don't go breaking my heart' o 'Candle in the wind', una canción que exhibe el récord de ser el sencillo más vendido de la historia, con 33 millones de copias despachadas.

Lamar

El californiano regresa como uno de los imbatibles cabezas de cartel del festival Primavera Sound, que este año inaugura doble edición de Barcelona y Madrid. El mejor 'hiphopero' norteamericano de su generación derrochará su duende el 2 de junio en el Parc del Fòrum, en un festival que reunirá a más de 200 nombres. Sobresalen las actuaciones de Depeche Mode, Blur y, claro está, Rosalía (3 junio).

Coldplay

La banda más relevante del momento tiene sobrada capacidad de convocatoria. Son imbatibles en eso de llenar auditorios, como han demostrado colgando el cartel de 'no hay entradas' en los cuatro conciertos que ofrecerán en Barcelona los días 24, 25, 27 y 28 en el Estadic Olímpic Lluís Companys.

Harry Styles

El cantante británico pisa de nuevo el solar nacional dentro de la gira 'Love On Tour'. Styles dominó la escena musical el año pasado con autoridad, periodo en el que lanzó su tercer álbum, Harry's House. Actuará el 12 de julio en el Estadic Olímpic y el 14 lo hará en al nuevo espacio Mad Cool en Madrid

The Weeknd

El cantante, uno de los reyes de la plataforma Spotify, recala en España con su gira, en la que seguramente demostrará por qué es uno de los artistas más rentables del mundo. Le avalan 75 millones de discos vendidos. Se le podrá ver el 18 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid y dos días después se plantará en Barcelona.

The Who

Siete años después de su última parada en España, los Who, abanderados de un rock visceral con legiones de adeptos, confirmarán que quien tuvo retuvo. Si dejan sus desavenencias al margen, el grupo reúne todas las virtudes para ofrecer un concierto memorable. Será el 14 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Rod Stewart

Este dandi del rock, que renunció a actuar en el reciente Mundial de Qatar por "motivos éticos", hará acto de presencia el 12 de julio en el Wizink Center de Madrid, el 20 en la plaza de toros de Murcia, el 21 en el festival Starlite de Marbella (Málaga) y el 22 como parte del Concert Music Festival de Chiclana (Cádiz). En el último concierto que ofreció en Madrid, en 2019, al que asistieron los reyes Felipe y Letizia, Stewart hizo un alarde de carisma y talento para adaptarse a los tiempos. El rockero de voz afónica gasta ahora, a sus 77 años, cualidades de 'crooner'.

Roger Waters

A los 79 años, Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, se despide de los escenarios. Se retirará con una gira que se desarrollará durante la primavera y el verano y que en España incluye tres conciertos: uno de los ellos en el Palau Sant Jordi el 21 de marzo y los dos restantes en el WiZink los días 23 y 24 del mismo mes. El espectáculo, que se celebra en un escenario de 360 grados, incluye hasta veinte de los clásicos de Pink Floyd como 'Us & them',' Wish you were here' o 'Is this the life we really want?'

Joaquín Sabina

El cantautor vuelve al avión y la carretera para presentar una nueva gira con la que recorrerá Latinoamérica y España. El 20 día abril, el de Úbeda abrirá la tourneé 'Contra todo pronóstico' con su primer concierto en Las Palmas de Gran Canaria. Actuará en más de una docena de ciudades, entre ellas Madrid, donde visitará el 23 y 25 de mayo el Wizink Center, lugar malhadado para el cantautor. Allí sufrió hace tres años el accidente que le hizo caer en el foso y que le obligó a abandonar el recinto en ambulancia.