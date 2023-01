Patio Rosemary reivindica el rock noventero más afilado y crudo con su epé ‘Mike Hunt’

Patio Rosemary sacó hace apenas unas semanas su epé ‘Mike Hunt’, segundo trabajo discográfico del grupo. Este trío asentado en Zaragoza esta compuesto por Vera Domínguez, Iban Orden y Asier Ruiz; videógrafa, empresario del aluminio y auxiliar de enfermería en el Servet, respectivamente. Cuando se juntan a hacer música viajan de inmediato hacia atrás, 25 ó 30 años como mínimo, con la ventaja de un sonido que rezuma autenticidad y cuidado en la producción. Por allá asoman Pixies (y Breeders, por aquello de la voz femenina), Nirvana o Veruca Salt; gotas de grunge y esqueleto post rock, sin ahorrar energía ni velocidad cuando la canción lo pide.

Ruiz detalla la idiosincrasia de la propuesta musical de Patio Rosemary. "Vera es la cantante, guitarrista y compositora principal; Iván se encarga de la batería y las percusiones, y yo aporto el bajo. Lo nuestro es el rock noventero, el que escuchábamos en la adolescencia. La actual es la segunda formación del grupo; la primera era totalmente femenina, con Vera a la cabeza. Ella vivía en Madrid y el primer disco, ‘Fadafaca’, salió en 2018. Tuvieron su impacto, con el Premio Lanzadera y el reconocimiento a mejor artista emergente desde ‘Disco Grande’, de Radio 3. Duraron un año; Vera quería salir un poco del bullicio madrileño y como tiene familia en Bulbuente, en el Campo de Borja, se asentó allá y puso un anuncio en el que buscaba músicos para dar continuidad al grupo".

Iban Orden respondió a la llamada. "Nosotros dos veníamos de otro grupo, Camille, fundado en 2010; en los últimos años el grupo no se estaba moviendo mucho por cuestiones vitales de cada uno de los miembros. Iban se tomó el tema de Patio como una posibilidad interesante, más puntual que otra cosa, y además de responder personalmente me propuso como bajista. Yo acababa de ser padre y no veía claro lo de involucrarme mucho, por falta de tiempo, pero decidí probar. Ahora resulta que Camille está en barbecho y andamos más entregados a Patio".

Seguir produciendo

El epé que acaba de salir se grabó en 2020. "La pandemia -apunta Ruiz- ha hecho que eso le pase a mucha gente; lo grabamos a salto de mata, aprovechando los momentos en los que se permitía juntarse. No hemos tocado mucho en los últimos dos años, aunque sí tenemos trabajados temas nuevos".

La operativa en el día a día no es sencilla para la banda. "Seguimos haciendo encaje de bolillos porque nos gusta lo que hacemos; por mi parte, tengo la suerte de que mi pareja me entiende, sabe lo que significa la música para mí. Yo correspondo; para atender a la familia y al trabajo y guardar tiempo para la música no hay más remedio que quitarte horas de dormir, porque obviamente lo primero es lo primero, pero la música me fascina".

Patio Rosemary entrará a grabar material nuevo en este primer trimestre de 2023. "La idea es tenerlo listo pronto y poder sacarlo a finales de año; luego será cuestión de encajar agendas para ir mostrándolo todo en directo. De momento, tenemos un bolo en Madrid para marzo, compartido con nuestros amigos de Gen".