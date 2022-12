Rigoberta Bandini, una fiesta de despedida por todo lo alto en Zaragoza

Ya se había anticipado en la información previa a este concierto que la noche de este viernes olería a gran fiesta. Y vaya si destiló buen aroma el ‘show’ que ofreció ayer Rigoberta Bandini en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. El recinto se llenó con alrededor de 8.000 personas que disfrutaron de lo lindo de un fiestón que marca el punto y seguido del alter ego de la artista catalana Paula Ribó. Entre el público estaba la ministra de Educación Pilar Alegría, que no quiso perderse este adiós temporal de Bandini. La capital aragonesa fue el lugar elegido para ofrecer su último recital antes de darle al ‘pause’ y alejarse una temporada de los escenarios y las giras, componer nuevo material y tomar impulso en su carrera.

"Buenas noches, Zaragoza -saludaba la cantante nada más salir al escenario-. No podemos explicarlo con palabras, pero va a ser la fiesta más fuerte de esta gira total", anticipó antes de interpretar ‘In Spain we call it soledad’.

Y como la cosa iba de celebrar, siguió con ‘Fiesta’ y ‘Canciones de amor a ti’. Sin duda, tiene mérito que 8.000 gargantas canten al unísono: "No sé hacer ni un huevo frito/Se me quema el huevo frito/No sé hacer ni un puto huevo frito". Rigoberta ‘rules’.

Fue una noche de muchas emociones para la Bandini, para toda la banda y las bailarinas, especialmente para una de ellas, la zaragozana Julia Romero, que volvía a su ciudad con esta gira tras el concierto que dieron en la sala Mozart el pasado marzo. Ayer faltó Belen Barenys, prima de la cantante, que suele acompañarla en los ‘shows’ y que en estos días salía de cuentas. Era su cumpleaños y todo el pabellón le cantó el ‘Cumpleaños feliz’.

‘The fuck fuck fuck poem’, ‘Cuando tu nazcas’, ‘Julio Iglesias’, ‘Tú y yo’, ‘Que vivir sea un jardín’ y ‘A ver qué pasa’ caldearon el ambiente del Príncipe Felipe a medida que el concierto avanzaba. ‘Todos mis amantes’ y ‘Perra’ completaron el tramo final. Pero había más, obviamente.

Aún quedaba ‘Ay mamá’ un popurrí que incluyó ‘Como yo te amo’, ‘Bailar pegados’, ‘Eres tú’ o ‘Hentai’, de Rosalía, y Así bailaba’, entre otras canciones. La traca final llegó con ‘La emperatriz’, ‘Too many drugs’ y un final por todo lo alto con la música de Franco Battiato y su ‘Voglio vederti danzare’.

La popularidad de Rigoberta Bandini se disparó a comienzos de este año tras participar en la ronda final del Benidorm Fest con la canción ‘Ay mamá’, en el concurso organizado por Televisión Española para elegir el tema que repersentaría a España en el Festival de Eurovisión. Era una de las favoritas, junto a Tanxugueiras, pero finalmente Chanel Terrero y su ‘SloMo’ viajaron a Italia, obteniendo el tercer puesto en Turín.

Último concierto del año

La próxima semana, Ara Malikian dará el último concierto del año en el pabellón Príncipe Felipe. El artista actuó en este mismo escenario hace tres años, en las Navidades de 2019, en una noche que disfrutaron cerca de 7.000 personas. El violinista pondrá el broche de oro a este 2022 en la capital aragonesa el día 29, tras haber actuado el pasado martes en el Carnegie Hall de Nueva York, y un día después de su concierto en el Teatro Real Madrid.

Malikian regresará así a los escenarios aragoneses tras su paso en julio de este año por el Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur. En aquel recital, el músico presentó su último disco, ‘Ara’, acompañado por una banda integrada por el pianista Iván ‘Melón’ Lewis, el bajo Iván Ruiz Machado, el batería Georvis Pico Milán y el guitarrista Dayan Abad.