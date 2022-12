Fernando de Felipe: "En mi casa no me han visto dibujar nunca; la vida secreta del papi"

Confiese. ¿Tenía pensado venir al Salón este año?

Lo del premio no me lo esperaba, y sí andaba un poco liado con la agenda, el cierre del semestre en la universidad, tenía que suspender las últimas clases para poder ir… y entonces me llamaron y me dijeron que tenía que acudir sí o sí. Llegué justito.

El premio grande del Salón, un reconocimiento que viene de compañeros de trinchera, es un lujo.

Ya lo creo. Estaba retirado de esto hasta hace nada, y de repente ha llegado un año lleno de grandes noticias para mí dentro del cómic. Después de 27 años fuera del mundillo, la oferta de ECC Cómics de volver a publicar toda mi obra y dar mi nombre a una biblioteca era irrechazable; también te digo que lo de la biblioteca suena casi póstumo.

Son reconocimientos que a veces no llegan en vida, realmente.

Mucha gente pensaba que había desaparecido del mapa, y unos cuantos creyeron que me había muerto. Todos estos años me he volcado en la universidad, el cine y otros ámbitos. Atreverme a volver con un concepto casi ‘criterion’, sacar un libro cada dos meses desde diciembre de 2021 con extras inéditos hasta ahora, ha sido tremendo. He ido viendo la repercusión de cada obra, el recibimiento de los aficionados, los coleccionistas, la gente del sector en general… llevaba 30 años sin girar por festivales, ha sido un año de conmemoración continua.

¿Cómo lo ha llevado su familia, acostumbrados quizá a un Fernando lejos de los focos?

Tan acostumbrados, que no sabían gran cosa de esta faceta mía. En mi casa no me han visto dibujar nunca, ni mi mujer ni mi hijo. La vida secreta del papi -ríe- como si hubiese sido un delincuente en otra vida y de repente saliese todo a la luz. He recibido cariño por todos lados, también de muchas instituciones que me invitaban a sus eventos… compartir todo con mi familia ha sido un sueño hecho realidad.

Reeditar tras una ausencia tan larga supone a veces un largo camino cuesta arriba. No es su caso.

Es lo que pensaba yo, entrar por la puerta de atrás, sin hacer ruido, para los coleccionistas más devotos que quieran tener una edición crítica, muy completa y actualizada. De repente, llega lo que llega, ya desde ‘Nacido salvaje’, la primera que sacamos hace un año; van seis con una respuesta espectacular. De preguntar eso de dónde está la cámara oculta, vamos.

Usted llegó a Barcelona como estudiante de Bellas Artes.

Sí, luego me reciclé como profesor, quería hacerlo bien, tenía vocación. Toda mi vida profesional ha estado centrada en la enseñanza de la narrativa audiovisual, el guión cinematográfico… he publicado bastante, libros y ensayos sobre series, películas, directores o técnica. Trabajo en la Universidad Ramón Llull, en la Facultad de Comunicación Blanquerna. Allí también se han sorprendido con lo ocurrido este año; había una leyenda urbana sobre mí y mi dedicación al cómic hace mucho tiempo, y ahora se ha confirmado el rumor sobre este docente tan decente. Mis alumnos alucinan; traen a clase mis libros, coleccionados por sus padres, para que los firme. Es muy bonito.

Cuando se tiene delante a alguien genial, puede abrumar o motivar. ¿Qué genios le reventaron la cabeza a usted?

Las dos obras que me llevaron a hacer cómic fueron ‘Watchmen’ de Alan Moore y ‘Dark Knight’ de Frank Miller, que salieron casi al mismo tiempo; dos formas de entender este modo de expresión. Me identifico con la vertiente más analítica, casi académica de Moore, pero también me impactó la expresividad, libertad y desinhibición de Miller, tanto a nivel gráfico como narrativo. De hecho, intentaba unificar ambas visiones, y mi estilo es quizá hijo bastardo de ambos… y también de Ibáñez o de Corben, sin ningún problema.

¿Con qué obra se queda de su bagaje personal? ¿Puede elegir entre sus hijas bidimensionales?

Creo que las dos que han tenido más impacto, y que incluso dividen un poco a mis seguidores, son ‘El hombre que ríe’ y ‘Museum’, las niñas de mis ojos; quizá esta última, premiada en el Salón del Cómic de Barcelona, es mi favorita, en la que más me reconozco, aunque el esfuerzo de ‘El hombre que ríe’ fue considerable, por toda la pasión que hubo detrás y por el hecho de ser una adaptación muy libre de Víctor Hugo.

Supongo que la muerte de Calpurnio habrá sido un palo duro para usted.

Sí, nos hemos quedado todos hechos polvo. Un tío entrañable, talento puro. Ha sido brutal.