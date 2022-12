Patricia Coronas: "No todos tienen la valentía de enseñar el payaso que llevan dentro"

En la gala del circo aragonés hizo reír tanto al público que le pidieron que fuera pregonera de las Fiestas del Pilar. ¿Le gustaría? ¡Cómo no! Este año he sido pregonera de mi pueblo, Grañén, junto a Luis Costa, y han sido una responsabilidad y un placer enormes.

¿Cómo se hizo payasa? Estudiaba en la Facultad de Magisterio y una compañera vio el cartel de un curso intensivo de fin de semana de ‘clown’ y mimo, y me dijo que me tenía que apuntar, que parecía hecho para mí. Y seguí su consejo. Yo trabajaba con personas con diversidad funcional y en el curso descubrí un lenguaje, unos códigos que ayudan a llegar a todas las personas.

Pero el humor no es universal.

Algunos temas sí, otros no. Con Payasos sin Fronteras he estado en el Sáhara, en Kurdistán y Colombia, y en algunos de estos sitios, por ejemplo, los títeres de cachiporra no hacen ninguna gracia. Por razones evidentes.