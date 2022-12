La antigua iglesia de San Andrés de Uncastillo entra en la Lista Roja del Patrimonio Español

La antigua iglesia de San Andrés de Uncastillo ha entrado en la Lista Roja del Patrimonio Español en peligro. La noticia no tendría mayor trascendencia (Aragón tiene más de un centenar de bienes inscritos) si no fuera porque la construcción está en el corazón de Uncastillo y porque esta es una de las localidades que más patrimonio histórico ha recuperado en los últimos años. Y también porque han pasado más de 30 años desde que se alzaron las primeras voces reclamando que se recuperara para la ciudadanía.

Y es que la antigua iglesia guarda en su interior unas bellas pinturas murales con un programa funerario realizadas entre los siglos XVI y XVII, y que originalmente cubrían el techo, las columnas y las paredes, aunque el paso del tiempo y el abandono han ido arruinándolas. Según la historiadora del arte Carmen Morte, se trata de la única expresión artística de este tipo que se conserva en Aragón.

También conserva el sepulcro yacente del obispo Pedro del Frago, exento y rodeado de verja de forja. El templo, del que se desconoce el inicio de sus obras, estaba concluido en 1582 y es de estilo renacentista. Es de propiedad particular, y ese es el principal obstáculo que se han encontrado todos los intentos de revertir su situación. La Fundación Uncastillo Centro del Románico lleva desde su creación en 1998 intentando encontrar una solución.

"Lo de San Andres es una anomalía que en 2022 no debería existir. Porque no es un castillo que está en una loma aislada, ni una ruina en un lugar alejado; se trata de una antigua iglesia que está en el centro de la localidad"

"Lo de San Andres es una anomalía que en 2022 no debería existir -resume el director de la fundación, José Francisco García-. Porque no es un castillo que está en una loma aislada, ni una ruina en un lugar alejado; se trata de una antigua iglesia que está en el centro de la localidad, que es Bien de Interés Cultural y que por sus características se trata de algo único en Aragón, original y especial. Y todo ello en una localidad donde el patrimonio se valora y se cuida. Para nosotros no ha sido una sorpresa que entrara en la Lista Roja porque era como si ya estuviera. El hecho de que figure oficialmente ahora debería servir para que se tome una decisión sobre ella, para que suba en la lista de prioridades de las instituciones".

Más información Localizado en Bronchales un refinado broche andaluz importado por celtíberos trashumantes

Portada renacentista de la antigua iglesia de San Andrés de Uncastillo, con manchas de humedad Hispania Nostra

Desde la fundación se intentó años atrás comprar la antigua iglesia, pero sin éxito. "Los propietarios pedían un dinero que excedía con mucho nuestras posibilidades, e incluso excedía lo racional. Seguimos teniendo la esperanza de que el futuro de la iglesia de San Andrés se resuelva bien y de manera amistosa y feliz para todo el mundo", añade José Francisco García.

El templo es un edificio de pequeñas dimensiones, cabecera recta y tres naves de igual altura, con cuatro columnas exentas y ocho empotradas en los muros. En el lado del Evangelio tiene coro alto a los pies, y en el de la Epístola se abre una puerta que conduce directamente a una vivienda particular (el antiguo palacio y hospital) situada en los pisos superiores. Esa vivienda ha sido habitada unos meses al año hasta tiempos recientes. Muy pocas personas han podido acceder al interior y contemplar en directo las pinturas.

"Desde el punto de vista del patrimonio histórico, es algo tan especial y desconocido que, una vez restaurado, sería un atractivo turístico por sí mismo"

José Francisco García las vio hace unos 15 años. "Sigue siendo un conjunto de gran interés artístico aunque, evidentemente, haya sufrido daños y pérdidas. Y cuanto más tiempo pase sin darle solución, más complicado será todo".

Un atractivo turístico

Los primeros movimientos para salvar la antigua iglesia de San Andrés se realizaron hace ahora 30 años, en 1992, cuando la entonces recién creada Asociación La Lonjeta reclamó a las instituciones que actuaran. Ya entonces la construcción estaba tan deteriorada que un año más tarde se derrumbó parte de la fachada sur. En 2004 fue declarada Bien de Interés Cultural, lo que no impidió que en 2016 las lluvias provocaran el derrumbe de buena parte de su cubierta. Afortunadamente, el desplome de la cubierta no afectó a las pinturas porque encima de la iglesia existía una estancia palacial, cuyo suelo soportó el derrumbe.

Ahora el edificio quizá haya entrado en sus horas decisivas. "Desde el punto de vista del patrimonio histórico -concluye el director de la Fundación Uncastillo-, es algo tan especial y desconocido que, una vez restaurado, sería un atractivo turístico por sí mismo".

Ingresos en la Lista Roja en el mes de noviembre

1 Ermita de San Antón Abad en Nombrevilla, Zaragoza De titularidad compartida entre Nombrevilla y Villanueva, la ermita fue construida a finales del siglo XVI en tapial. Según Hispania Nostra, "el estado actual es de ruina, con grietas en los muros, parte de la cubierta colapsada y el resto amenaza con desplomarse". Entró en la lista el 16 de noviembre.

2 Ermita de San Martín en Capella, Huesca El templo, que es Bien de Interés Cultural, es de una sola nave. Se encuentra en estado general de ruina, "grandes partes de la ermita se han caído y la naturaleza ha invadido el interior". En la Lista Roja desde el 16 de noviembre.