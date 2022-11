Marta Quintín: "Desde los 10 años supe que quería ser escritora"

En el archivo de HERALDO la primera noticia en la que aparece usted es de 2006, cuando ganó el premio Seral y Casas de relatos. 16 años después, presenta su cuarta novela.

He escrito desde siempre, desde que era una niña. Era una adolescente y me presentaba a certámenes de relato corto como el Seral y Casas, que gané varias veces. La vocación ya estaba enraizada allí.

¿Desde que edad supo que quería ser escritora?

Desde los 10 años. De hecho, con 11 años gané el Seral y Casas por primera vez con el relato ‘Vida de un paraguas’. Entonces ya tenía muy claro que quería ser escritora.

¿De más pequeña ya apuntaba a ese camino?

Totalmente. Tengo vídeos en los que yo no sabía todavía leer y ya pasaba las páginas de un cuento con ilustraciones y me iba inventando la historia sobre la marcha.

¿Es una pasión heredada?

¡Qué va! Vengo de una familia de veterinarios y soy la única integrante a la que le dio por las Letras. No hay ningún precedente.

Aunque su vocación era inequívoca, ¿veía como una quimera cumplir ese sueño?

Era mi sueño y me atreví a soñarlo. Fui a por todas desde el principio. Era una pulsión que sentía y nunca me planteé si lo iba a lograr o no. Simplemente seguí escribiendo.

¿Cómo reaccionaron sus padres cuando les verbalizó su decisión?

Me apoyaron totalmente desde el minuto uno. Mi familia ha sidosiempre mi gran soporte en esto. Su entrega ha sido total.

Terminó estudiando Periodismo. ¿Por qué?

Por profesionalizar esa pasión por escribir. Lo vi como el paso natural. Es una profesión que he ejercido y que me gusta muchísimo.

Trabajó durante año para la agencia EFE en Nueva York. ¡Vaya experiencia!

Cuando terminé la carrera la Fundación La Caixa y la agencia EFE me otorgaron una beca que me permitía ir a una delegación internacional a hacer prácticas y elegí Nueva York. Fue fantástico. Es una ciudad en la que pasa de todo y estar en primera fila como periodista es una maravilla. Hacía de todo, pero me encantaba cubrir las subastas de arte. De hecho, ‘El color de la luz’, mi segunda novela la comencé a escribir en Nueva York a raíz de una subasta en la que encontré la chispa de inspiración porque se batió el récord de cotización.

¿Es muy diferente escribir literatura o prensa?

Tampoco es tan distinto. En el fondo, se trata se contar una historia bien. Se resume en eso.

¿Cómo busca y decide los temas que abordará en sus novelas?

La verdad es que los temas me encuentran a mí. Hasta ahora, siempre han partido de una anécdota o de una imagen que me ha servido de catalizador para cosas que bullen en mi interior y que encuentran una forma de aflorar. Por ejemplo, en mi nueva novela, ‘La llave de las estrellas’, la clave fue enterarme de que los sefardíes se llevaron las llaves de sus hogares a sus destinos de la diáspora con el convencimiento de que en algún momento regresarían a su patria. Es una idea que me conmovió y que me interpeló a que contara la historia.

¿Cuánto tiempo ha invertido en un libro tan documentado?

Solo el proceso de documentación me llevó medio año. Leí libros, tesis doctorales, artículos de investigación... Me zambullí en la época medieval, en la cultura judía, a los remedios médicos de la época porque una de las protagonistas es comadrona...

Convenza a un posible lector para que adquiera ‘La llave de las estrellas’.

Va a encontrar una historia que habla de raíces, de cómo buscamos nuestro lugar en el mundo y un hogar, algo que sigue estando plenamente vigente. Hay historias atemporales que nos pueden conmover a todos y emocionarnos.