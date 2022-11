"En ‘Para entrar a vivir’ nos costó hacer real un argumento tan loco"

Las actrices Bárbara Goenaga, Kira Miró y la aragonesa Luisa Gavasa han protagonizado este miércoles, en el Edificio Paraninfo, una nueva sesión del ciclo ‘La buena estrella’ –organizado por la Universidad de Zaragoza y coordinado por Luis Alegre–, acompañadas por el cineasta zaragozano Pablo Aragüés, director de ‘Para entrar a vivir’, un largometraje recién estrenado que mezcla comedia, fantasía, terror e intriga, y que se rodó en Zaragoza, Bujaraloz y Cariñena.

Bárbara Goenaga y Gorka Otxoa interpretan a una pareja (Ana y Maxi) que aspira a encontrar la casa ideal. La encuentran, y todo es perfecto hasta que se dan cuenta de que es aún mejor: la casa les da todo lo que piden. Este argumento es el punto de partida de una historia sugerente e inquietante sobre la que también sobrevuelan asuntos como la vivienda y la maternidad. En un encuentro previo con la prensa, las tres intérpretes de la película de Aragüés coincidieron en que, generalmente, a la hora de afrontar un papel en clave de comedia «resulta más difícil hacer reír que llorar».

«Para que un actor logre emocionar, con que lo haga de verdad ya transmite. Pero en la comedia, además, tienes que darle un tempo específico, un ritmo. Si tarda mucho en producirse el gag, ya no funciona. No es tan fácil darle la medida justa», añadió Kira Miró, que en la cinta de Aragüés interpreta a Beti.

Luisa Gavasa, Bárbara Goenaga y Kira Miró hablan para HERALDO con motivo del ciclo de cine y su nueva película dirigida por Pablo Aragüés

Sobre su trabajo en el filme, la actriz canaria recordó la filmación como «una experiencia muy bonita, muy fugaz, porque solo fueron dos días. Me hubiera gustado rodar más tiempo. Pablo Aragüés tenía muy claro lo que quería, era muy conciso en sus directrices y la verdad es que todo fue muy bien».

Un "regalico" del oficio

En este sentido, la intérprete zaragozana Luisa Gavasa añadió que «el mundo del humor es muy peculiar y muy complejo». Acerca de su papel en la película explicó que «es un personaje muy ambivalente. Una mujer que me encanta porque tiene vida propia, tiene su trabajo y no es la típica señora madura que es la mamá de… Así que Lucía es un regalico de este oficio nuestro que es el cine, y un regalo que le agradezco muchísimo a Pablo Aragüés, porque me ha permitido hacer un personaje muy divertido y con muchas capas y muchos subtextos. Espero, por supuesto, que la película llegue a la gente, que lo pasen tan bien como nosotros lo pasamos haciéndola», apuntó.

Bárbara Goenaga forma junto a Gorka Otxoa la pareja protagonista de ‘Para entrar a vivir’ –en cuyo reparto también figura el aragonés Jorge Usón–. «Gorka y yo nos conocemos de hace muchos años. Es como si fuéramos hermanos o primos, y trabajar juntos es lo más fácil del mundo. Creo que lo que intentamos todo el rato con Pablo Aragüés fue intentar que un argumento tan loco, que en principio no te entra en la cabeza, pudiera llegar a ser real: ¿Qué les pasaría de verdad a estas personas si ocurriera algo como lo que sucede con esa casa?»

Goenaga confesó que a la hora de preparar su personaje lo que más le costó «fue empatizar con su actitud, por que yo soy muy distinta a Ana. Por un lado fue difícil, pero por otra parte me encantó y fue muy interesante».

‘Para entrar a vivir’ se rodó durante tres semanas en una casa de la capital aragonesa, que curiosamente está ubicada en la calle de Gascón de Gotor, frente a la famosa Casa del Duende, en la que se oían voces misteriosas que sobresaltaron a la ciudad en 1934.

Pablo Aragüés y Marta Cabrera dirigen y coproducen junto a Luis Balaguer e Ignacio Lorente este divertido e inquietante filme estrenado el pasado viernes y actualmente en cartelera.