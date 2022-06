Las 'Stranger Things' de Aragón: un portal en el Ebro, un ovni y otras 'Cosicas Raras'

Este viernes se estrena la segunda parte de la cuarta temporada de 'Stranger Things'. Esta ficción han dado para mucho en Hawkins: portales, monstruos (desdesel Demogorgon hasta Vecna pasando por el Azotamentes), un mundo oculto bajo tierra y otros sucesos paranormales que parecen imposibles incluso de imaginar. Si los hermanos Duffer (creadores de esta serie en Netflix) se hubieran inspirado en las leyendas y hechos sobrenaturales sucedidos en Aragón a lo largo de su historia quizás la serie se hubiera llamado 'Cosicas Raras'. Como esto no ha sucedido, haremos el viaje nosotros.

Fantasmas, leyendas, duendes, milagros e incluso ovnis. La región es un imán para los sucesos inexplicables e historias de antología para comparar con las que emite Netflix en 'Stranger Things'. En esta última temporada, Steve Harrington (sin camiseta) se sumerge en un lago para encontrar el 'watergate' (o portal de agua). Zaragoza también tiene su propia historia que tiene como protagonista un pozo en el Ebro...

El pozo de San Lázaro. Un 'Watergate' (Portal de Agua) en el Ebro

En la madrugada del 19 de diciembre de 1971 un autobús con 50 pasajeros, emigrantes en Suiza que volvían a casa a pasar la Navidad con sus familiares, rompía la barandilla del puente de Piedra y se precipitaba a las frías aguas del río Ebro. El autobús de la empresa Ortiz, fletado por la agencia Viajes Cardosa, realizaba el trayecto Barcelona-Badajoz.

Los accidentados estuvieron más de dos horas sobre el costado derecho del autobús, volcado por la corriente, a la espera de ser rescatados. La fuerte corriente y los escasos efectivos, dos lanchas neumáticas, retrasaron las labores de los Bomberos.

Los hombres rana: "Si caen en pleno pozo de San Lázaro, mueren todos"

La leyenda del pozo de San Lázaro se acrecentó con este trágico episodio al hundirse el autobús en sus profundidades cuando se intentaba remolcar. La sirga se rompió del cabrestante y cayó al pozo. Pasaría una década hasta que se sacase de allí el vehículo.

El accidente pudo deberse a un exceso de velocidad al tomar la curva de entrada al puente. Sobre la una y cuarto de la madrugada, el autobús chocaba contra la barandilla derecha, perdía el control y se estrellaba contra la barandilla izquierda, que cedió, y el vehículo cayó a un lecho pedregoso y poco profundo, cerca del pozo de San Lázaro.

Entre los nueve desaparecidos había cinco niños, dos eran sordomudos, con edades comprendidas entres los nueve meses y los trece años. El único fallecido fue identificado en los días posteriores: Antonio Cabacas Márquez, de 62 años, natural de Olivenza (Badajoz).

En el autocar también viajaban tres aragoneses, dos de Zaragoza y uno de Teruel, emigrantes en Alemania y Suiza, que salieron sanos y salvos. En aquellos días, los periodistas J. J. Benitez y Alfonso Zapater fueron los encargados de cubrir el terrible suceso.

"Si caen en pleno pozo de San Lázaro, mueren todos", afirmaron los hombres rana, bomberos Granados y Rodríguez durante el rescate. Cuatro años más tarde, el 19 de octubre de 1975, tres zaragozanos del Cadas (Club Aragonés de Actividades Subacuáticas) descendieron a sus profundidades y colocaron en el fondo una imagen de la Virgen del Pilar: "En principio pensamos sujetarla con clavijas o cables de acero a alguna roca, pero luego hallamos un lugar idóneo que hacía innecesaria esta operación. Se trata de una auténtica chimenea formada por dos enormes bloques de piedra rectangulares de unos cinco metros de altura. Los bloques forman un estrecho pasillo de un metro escaso de anchura. Ahí está la Virgen".

La casa del duende (1934)

El 23 de noviembre de 1934, HERALDO se hace eco en su primera página de los extraños sucesos que tienen lugar en un edificio de la calle Gascón y Gotor, en Zaragoza. "¿Es una broma de mal gusto o un caso de ventriloquía en una mujer histérica?", se pregunta el diario. La familia que ocupaba el inmueble, "muy respetable", había denunciado ante la Policía que se escuchaba todos los días en la cocina una voz humana que no se sabía de dónde procedía. Los agentes se personaron en la casa e incluso intercambiaron palabras con el extraño ser.

La voz dijo "adiós" y dejó de escucharse

Tras revisar el inmueble e incluso el tejado, concluyeron que no había nadie escondido con afán de gastar una broma. La voz se quejaba si alguien apagaba la luz e incluso consoló a un niño que lloraba. Ese pequeño, que habló repetidas veces con el duende, tiene hoy en día 78 años y en una entrevista publicada en HERALDO el pasado noviembre insistía en la veracidad del caso. "Por la mañana me saludaba con un 'buenos días, camarada'", explicaba Arturo Grijalba, que hizo muy buenas migas con el extraño ser. Tras desalojarse el inmueble para su completa inspección el 24 de noviembre, la voz dijo "adiós" y dejó de escucharse. Nunca se encontró una solución lógica a tan extraña presencia. ¿Sería obra de un ventrílocuo?

El misterio de la 'bola de fuego' de Osera (1988)

Enrique Carreras, vecino de Osera, volvía a su casa desde Zaragoza, donde trabaja como profesor, cuando vio "una bola incandescente seguida de una estela, que iba cayendo despacio". Enrique frenó, lo mismo que los camiones que iban delante de él, y que se pararon en el arcén de la carretera, y vio "cómo el objeto caía; un fogonazo, como cuando se tira una granada, y una gran humareda negra". Como él, muchos vecinos de Osera, de Alfajarín, de Pina y de Fuentes de Ebro, vieron, alrededor de las siete de la tarde, "una luminosidad repentina que rasgaba el cielo". A esa misma hora, pero también más adelante, el mismo fenómeno fue observado por estupefactos ciudadanos de Teruel -desde Bronchales, en la Sierra de Albarracín, a Jorcas, en el extremo opuesto-, de Zaragoza capital, de Huesca, de La Rioja, de Toledo, de Burgos, de Castellón... a la par que las especulaciones se desataban.

Los estudiosos del fenómeno ovni creen que existen los hombres de negro y mantienen contactos con los extraterrestres

Así lo contaba HERALDO: "Mientras especialistas en astrofísica se inclinan por creer que el objeto luminoso que surcó el cielo nocturno era un meteorito, los ufólogos -estudiosos de los ovnis- no descartan la hipótesis de que se tratara de una mismísima nave espacial. Carlos Bogdanich, responsable de un programa especializado en Radio HERALDO, considera "muy extraño" que un meteorito pudiera verse "en sitios tan lejanos y a horas dispares" y también el que llevara una trayectoria "distorsionada y no rectilínea". Los ufólogos apoyan esta teoría en otros curiosos factores, como la llamada recibida desde una vivienda del Picarral. En este barrio zaragozano, una vecina detectó la presencia de una furgoneta blanca, matrícula de Barcelona, "cargada de material electrónico". Los estudiosos del fenómeno ovni creen que determinadas personas (denominadas hombres de negro) mantienen contactos con los extraterrestres y están al corriente de su llegada. La furgoneta, según esta teoría, estaría preparada para facilitar unos "encuentros en la segunda fase"...

Se trate de lo que se trate, en Osera, la posible caída del objeto volante provocó una conmoción añadida a la producida en media España por su simple visión. En la zona, fueron muchos los vecinos que avistaron la espectacular pasada de la 'bola de fuego', entre ellas el conductor del autobús escolar de Nuez a Osera y el pastor de Fuentes.

Otro ovni en el castillo de Loarre (1977)

Las crónicas marcianas se multiplicaron en septiembre de 1977 cuando decenas de curiosos se desplazaron hacia el pico Pusilibro, al lado del castillo de Loarre, para comprobar si aparecía un ovni. El primer avistamiento de la nave nodriza ocurrió el 22 de septiembre y un guarda forestal, José Santolaria, describió que un poco antes de las tres de la madrugada una extraña esfera rojo-anaranjada le llamó la atención en el cielo. HERALDO se desplazó a hasta allí aquella noche pero el ovni no se presentó. Pero el 2 de noviembre tuvo lugar el avistamiento más espectacular. Ricardo Fernández vio cómo un objeto blanco impactaba contra otro de color rojo intenso, de mayor envergadura, cuando se disponía a fotografiar la Luna.

La psicofonía de Belchite (1986)

El 10 de diciembre de 1986, HERALDO publica en su página seis un titular impactante: "Psicofonía alucinante sobre la destrucción de Belchite". Los locutores de la desaparecida Radio Heraldo Carlos Bogdanich y Ricardo Martínez habían hecho pública una grabación tomada en el viejo pueblo de Belchite, donde podía escucharse el ruido de aviones, bombas, disparos y gritos de la población. La grabación fue realizada con dos micrófonos, uno al ras de la cripta de la vieja iglesia y otro en la nave del templo.

Después de presentarse esta cinta, el pueblo viejo de Belchite se convirtió en la meca de aficionados al mundo paranormal. Realizar psicofonías allí se puso de moda y, según cuenta Carlos Gutiérrez Tutor en su libro 'Guía misteriosa de Aragón', algunos lugareños ayudaron a conseguir grabaciones espeluznantes, escondiéndose tras las rocas y aullando. Sin embargo, queda la primera grabación de Bogdanich y Martínez, cuyo contenido nunca se ha podido explicar.

Misteriosas apariciones junto a la ermita de Castillonroy (1991)

El periodista Alfonso Zapater describía el 21 de enero de 1993 en la contraportada de este periódico la conmoción que vivía la localidad oscense de Castillonroy ante unas misteriosas apariciones junto a su ermita. La Iglesia mostraba sus reservas ante el testimonio de los albañiles que trabajaban en la restauración del edificio. Aseguraban que entre la niebla había surgido una luz y, dentro de ella, un misterioso ser. La población hablaba de milagro. Sin embargo, el montañero Javier Ger echó un jarro de agua fría al asegurar que la explicación era muy sencilla: se trataba del llamado 'fenómeno Broken', que se da en ocasiones en la niebla espesa, cuando se encuentra el sol a ras de suelo. La niebla hace de pantalla y refleja como un espejo. ¿Pudo ser esa aparición el reflejo de uno de los albañiles de la ermita? El fenómeno del Broken se da en tan raras ocasiones y su explicación es tan difusa, que muchos prefieren creer el milagro.

Misterio en Cerler (1992)

Todo comenzó con habladurías, pero pronto fueron tan insistentes que el propio Ejército se vio obligado a desmentir que se produjeran hechos paranormales en el refugio cuartel de Cerler. HERALDO publicó el 29 de septiembre de 1992 la nota del Gobierno militar de Huesca en la que negaba que en el edificio tuvieran lugar hechos inexplicables. Sin embargo, unos suboficiales hablaban de apagones repentinos, ruidos en las taquillas y otros fenómenos. Las habladurías comenzaron tras los trágicos sucesos del 11 de marzo del año anterior, cuando un alud en la zona acabó con la vida de siete soldados y dos suboficiales. Para los militares, las voces y sombras eran reales. El Ejército, sin embargo, concluyó que todo era "una simple novatada".

Abducción de ganado (1996)

"Misterioso robo en Celadas", contaba un titular de este periódico el 10 de junio de 1996. En la noticia se recogían los sucesos acaecidos el 25 de mayo, cuando un rebaño de ovejas desapareció de la localidad turolense de Celadas sin dejar rastro. Tras varios días de búsqueda, uno de los agentes que participaba en las labores de rastreo admitía que "el robo rompe todos los esquemas".

¿Cómo pudieron lograr los ladrones que 179 ovejas y un perro se esfumaran a plena luz del día, a pocos metros de la granja sin más pistas? "Las reses desaparecieron como si hubieran volado", concluyó la Guardia Civil.

Un ovni en Zaragoza (1996)

Eran las 23.30 del 28 de junio de 1996 y muchos zaragozanos disfrutaban de la fresca tras un día de calor, cuando un objeto anaranjado y de forma redonda surcó el cielo. Algunos de los testigos se asustaron, otros no daban crédito y los más avezados pudieron filmar el extraño elemento. Las conjeturas no se hicieron esperar y, mientras los más creyentes hablaban de extraterrestres, los descreídos buscaban una explicación más lógica. Pero el aeropuerto confirmó a HERALDO que ningún avión había despegado y el Instituto Nacional de Meteorología señaló que no había lanzado ningún globo sonda a esas horas. Ese mismo día, terminaban unas maniobras en San Gregorio y muchos aseguraban que el 'ovni' era en realidad un nuevo avión del Ejército que volaba en pruebas. Sin embargo, 13 años después, todavía no se ha mostrado ese nuevo avión redondo con forma de nave espacial.

El proyectil (2001)

Un accidente mortal de tráfico el 2 de febrero de 2001 a la altura de La Cartuja, en Zaragoza, dio lugar a infinidad de teorías. La causa del siniestro fue un proyectil que atravesó el parabrisas del vehículo, golpeó al conductor, rompió la luna trasera y desapareció. Sin dejar rastro. Ni las exhaustivas labores de búsqueda de los GEOS lograron encontrar el objeto que había causado el accidente. Algunos testigos hablaban de una barra de metal, otros decían que habría sido una tuerca procedente de algún vehículo delantero. Pero las habladurías engordaron el debate, con conjeturas sobre juegos de rol o francotiradores. Muchos zaragozanos cambiaron su itinerario para evitar pasar por el lugar del accidente.

Otras leyendas urbanas

El 'azotamentes' o el puente del Tercer Milenio Víctor Meneses

Otras historias inquietantes se cuentan en la región. Algunas, sospechosamente conocidas.

Fantasmas en el antiguo hotel Corona en Zaragoza. Dicen que la habitación 510 está embrujada. Su televisión se enciende, se notan presencias en ella y se escuchan ruidos en el pasillo.

La chica de la curva. ¿Recuerdan la historia de la autoestopista que advierte al conductor de que frene antes de una curva peligrosa? Muchos aseguran que se aparece en la carretera de Monrepós.

Riglos. Algunos investigadores en parapsicología afirman que en los mallos se encuentra un portal mágico que permite viajar a otro tiempo o conocer nuestros universos paralelos.

Algunos de estos sucesos están recopilados en la 'Guía misteriosa de Aragón' (Las Tres Sorores) de Carlos Gutiérrez.