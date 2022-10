Calor interpretativo, vistosidad escénica

Cuando la soprano Yeonjoo Park, Mimí, concluyó su ‘Donde lieta uscì...’, en el tercer acto, logró la ovación atronadora de un público, que volvió a llenar el Principal para disfrutar de la ópera. Y ello en Zaragoza, que sigue siendo la única gran ciudad española carente de una temporada operística propia.

Park, de timbre cálido y volumen generoso, bien arropada por la orquesta dirigida por Martin Mazik en la se echaron en falta las arpas, fue todo delicadeza y sentimiento y estuvo muy grande en ‘Dunque è proprio finita?’ a dúo con el tenor David Baños, Rodolfo. Juntos rubricaron un clímax dramático muy elevado. Baños alcanzó aquí un alto grado de calor interpretativo, tras un ‘Che gelida manina’ algo frío en su comienzo. El cantante, de voz amplia en la zona central, agudos brillantes y contundentes, y volumen muy generoso, estuvo creíble como actor, y lució su facilidad para el agudo en el do de pecho final de esta aria. Luego, en la conclusión del célebre dúo ‘O soave fanciulla’ optó por la ortodoxia, evitando el no escrito aunque habitual do 5 al unísono con Mimí.

Y llegó la escena masiva de ‘La bohème’, de G. Puccini, en el Café Momus, cuyo vistoso montaje escénico de Aquiles Machado lució abundante movimiento, colorido y humor con esa veintena larga de actores en el escenario y treinta y cinco músicos en el foso. Foso del que surgió el vals de Musetta, la soprano Francesca Bruni, excelente actriz, de voz dulce y ágil de afinación intachable, aunque algo limitada en volumen en las notas graves (‘Così l'effluvio del desìo…’) de esta pieza.

Muy buen trabajo de los comprimarios, especialmente del bajo Riccardo Bosco, como Colline, que estuvo conmovedor en su ‘cantabile’ ‘Vecchia zimarra, senti’ y también del barítono Manuel Más, de voz consistente y ancha, en el personaje de Marcello.