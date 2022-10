‘El refugio de las mariposas’, una nueva novela negra ambientada en el valle de Tena

Xavier Gutiérrez (San Sebastián 1960) presenta este fin de semana su nueva novela ‘El refugio de las Mariposas’, un relato de suspense que cruza desde Ruanda hasta el valle de Tena, que es "el gran protagonista” ya que comienza con el suicidio de una cantante en un hotel con encanto del balneario de Panticosa. Por lo tanto, los escenarios van desde Zaragoza hasta Sabiñánigo, pasando por Biescas, Tramacastilla de Tena, Escarrilla, El Pueyo de Jaca, el pantano de Búbal, Panticosa pueblo y el balneario, "que es un sitio cerrado, donde no hay salida, que es un poco la metáfora de lo que pasa con los personajes”, explica el autor.

Considera al valle de Tena como su "segunda casa”. Por ello, no es casualidad que la trama de este libro se desarrolle en esta zona del Pirineo. “Lo conocí con mi padre en el año 69, ya que habían inaugurado un telesilla en Formigal y con mis nueve años nos fuimos desde San Sebastián hasta esta estación de esquí, y el valle me impresionó y me marcó”, recuerda. Con 21 años comenzó a esquiar, incluso trabajó en Formigal y ahí se declaró a su novia. Con todo esto, su nueva novela tenía que estar ambientada en esta zona.

‘El refugio de las mariposas’ se inunda de suspense, misterio, buenas dosis de ironía y humor negro. Es entretenimiento, situaciones límite y por supuesto, noir gastronómico, donde la comida adquiere categoría de un personaje más en la trama. “Se cuenta la actividad de un hotel marcada por el suicidio de una cantante y la desaparición de otra mujer, por lo que se habla de gastronomía, referente de los hoteles”.

Es también una historia que "engancha", esa palabra mágica que buscan los escritores. Xavier Guitérrez es cocinero, psicólogo y escritor. Y asegura que la innovación es la base de cualquier actividad profesional. “Trabajo en ese mundo, durante los últimos años en el laboratorio de innovación del restaurante Arzak en San Sebastián, y para diseñar un plato o una novela, la base es lo mismo. Luego hacer una cosa genial es lo que es más difícil”, subraya.

Esta es su quinta novela, después de la tetralogía ‘De entre el humo’, y también ha escrito una veintena de libros de cocina, algunos con premios importantes. Ahora se encuentra en plena promoción de ‘El refugio de las mariposas’ y para esta ocasión, en su presentación, ha decidido recorrer los pasos de sus personajes, con eventos en Biescas, Panticosa y Barbastro, los tres con protagonismo en su novela. Igualmente, la venta ha comenzado en estos lugares, y el autor estará este fin de semana firmando libros en la Feria de Otoño de Biescas o en el balneario de Panticosa, además de celebrar cenas y comidas literarias.