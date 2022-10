Una mujer, sus hombres, sus hijos

Los girasoles buscan el sol mientras crecen, y eso mismo, la luz, el equilibrio, es lo que busca la protagonista de la última película de Jaime Rosales, ‘Girasoles silvestres’, que de manera tan soberbia protagoniza Anna Castillo.

‘Girasoles silvestres’ es la historia de una joven madre, que lo ha sido demasiado pronto, sin tiempo para ser joven, experimentar y crecer. También es el recorrido por su vida y la de los hombres que ha conocido: el padre de sus dos niños, el macarrilla que la vuelve loca de pasión pero con el que no puede salir adelante, y aquel que quizá la hará mínimamente feliz. Ellos estructuran el relato, pero no son el pilar del mismo. La verdadera protagonista es siempre ella, la chica joven con sueños incumplidos, insatisfecha unas veces, feliz otras, que no tiene claro lo que quiere y sí lo que no quiere para su futuro. Por eso busca la luz, aunque el proceso sea largo y amargo.

Aunque con el tiempo ha ido rebajando ligeramente la complejidad de sus argumentos y personajes, es evidente que el cine de Jaime Rosales ha sido desde sus inicios uno de los que más dificultad ha ofrecido para su comprensión. Ha ocurrido en todos sus trabajos, por más excelentes e intensas que nos hayan resultado sus propuestas. Entre ellas hay dos que me siguen pareciendo sobresalientes: ‘La soledad’ y ‘Petra’.

'girasoles silvestres' **** Dirección: Jaime Rosales. Guión: Bárbara Díez y Jaime Rosales. Intérpretes: Anna Castillo, Oriol Plá, Quim Ávila Conde, Luis Marqués, Manolo Solo. España. 2022. 107 minutos.

Sin embargo, en ‘Girasoles silvestres’ nos encontramos ante un Rosales ligeramente distinto, un director y coguionista que busca la naturalidad en sus personajes, su discurso y el desarrollo de su día a día. Es ahí donde el cineasta nos gana para su causa. Rosales construye una película hermosa y amarga, con personajes que están en la vida real, con sus vivencias, errores y fracasos, sus pequeñas alegrías, sus dudas, la incertidumbre, el miedo. Eso es ‘Los girasoles salvajes’: una mujer que busca el sol y la luz, mientras el espectador se enfrenta de cara a la vida real. Maravillosa película.