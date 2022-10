Javier Sierra: "Mi infancia es aragonesa y ahí es donde está el paraíso de un escritor"

El escritor turolense Javier Sierra ha sido galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas 2021, un galardón que agradecía este viernes emocionado tras recibir la llamada de Javier Lambán, presidente aragonés. "Ha sido una completa sorpresa -señalaba-. Hace un año José Luis Corral, que ya lo ha recibido, me dijo que algún año me lo concederían a mí y, la verdad, no llegué a tomármelo muy en serio porque Aragón ya me ha dado numerosos honores. Ha sido muy emotivo, ya que lo han recibido escritores como Ignacio Martínez de Pisón, Soledad Puértolas o Irene Vallejo, que lo obtuvo el año pasado y me llenó de alegría".

Aunque la mayor parte de su vida la ha pasado fuera de Aragón, Javier Sierra siempre busca estrechar los lazos con su tierra natal. De hecho, la primera llamada telefónica que ha realizado tras recibir la noticia del premio ha sido "para Mar Sarto, directora de la Biblioteca Pública de Teruel, que lleva mi nombre y que custodia mis trabajos". Dentro de unas semanas, entre el 10 y el 13 de noviembre, el Auditorio de Zaragoza acogerá la quinta edición del Encuentro Internacional de Ocultura, que organiza el escritor. Es la segunda ocasión en que se celebra en la capital aragonesa.

"El año pasado, pese a las restricciones, porque aún estábamos sufriendo la pandemia, la respuesta del público fue muy positiva. Ocutura es una iniciativa que apela al ejercicio de la curiosidad para quienes participan en las sesiones. Y es que la Historia no es algo cerrado y completo con lo que nos dicen los libros de texto. Detrás de los grandes acontecimientos históricos hay mucho por descubrir. Por ejemplo, el tema central este 2022 es que se cumplen 100 años del mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos: la tumba intacta del faraón de la XVIII dinastía llamado Tutankamón. Pues bien, lord Carnavon, que fue quien financió la expedición, era adicto a las sesiones de espiritismo, y en una de ellas la médium que la oficiaba le dijo que su vida corría peligro. Ahí comenzó un mito, el de la maldición de la tumba de Tutankamón, que terminaría acuñando un escritor, Arthur Conan Doyle, también aficionado al espiritismo. Ocultura es un foro internacional en el que se busca arrojar luz sobre este tipo de cuestiones".

Nacido en Teruel en 1971, Javier Sierra es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado toda su carrera profesional a caballo entre el periodismo y la literatura. Como informador, en prensa, radio y televisión, siempre se ha distinguido por abordar temas esotéricos desde el escepticismo y con un punto de vista científico "En estos temas todavía hay mucho rechazo por parte de algunas personas, a veces por ignorancia, pero también por miedo, que es una de sus consecuencias -señala-. Hay temor, por ejemplo, a aceptar que Ramón y Cajal estaba muy vinculado al pensamiento de la masonería. Pero eso no empaña la dimensión social y cultural de todo un premio Nobel; más bien al contrario, creo que lo humaniza. Porque el ser humano se distingue precisamente por eso, por tener inquietud por lo trascendente. El problema es que hay que tocar todos estos temas desde el rigor y no caer en el abismo de la superstición y el bulo". Sierra fue uno de los fundadores de la revista 'Año Cero', y ya en sus páginas, en el año 1995, defendió que el llamado 'Caso Roswell', la hipotética autopsia a un extraterrestre, era un fraude.

La noticia del premio de las Letras Aragonesas le ha llegado a Javier Sierra cuando estaba trabajando, en un podcast sobre Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y en una novela de la que no quiere avanzar mucho.

"El mundo de los 'podcast' me está fascinando. Primero porque lo domino más que el de la televisión, por ejemplo, donde como interviene un equipo muy amplio de especialistas acabas teniendo menos control sobre el producto final, como me ha ocurrido recientemente con la serie que he dirigido par Movistar. Con los efectos técnicos actuales, puedes convertir los podcast en narraciones fantásticas. En cuanto a la novela, tengo por norma, es una superstición, no comentar nada hasta que está terminada. Esta, además, se encuentra en situación muy embrionaria. Precisamente ayer le decía a mi mujer que ya he encontrado 'la voz'. Y hasta que no tienes eso, 'la voz', no tienes nada".

Javier Sierra asegura que los premios, más que un reconocimiento, "son una llamada de atención a los lectores, te dan mucha visibilidad". Se refiere sobre todo a los premios 'nacionales'. Los que llegan desde su tierra natal le ofrecen una doble o triple satisfacción.

"Tengo mucho orgullo aragonés. Mi infancia es aragonesa y es en la infancia donde está el paraíso de todo escritor. Para mí Aragón es Teruel, donde nací, es Zaragoza, pero también es el Pirineo, que lo he recorrido mucho, como mal esquiador y como buen estudiante del Románico que soy".