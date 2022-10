Calpurnio empuña la espada de Aquiles

En el año 2020 la editorial Blackie Books presentaba una nueva colección, ‘Clásicos liberados’, y la inauguraba con una edición de la ‘Odisea’. Para ilustrarla eligió al dibujante aragonés Calpurnio (Eduardo Pelegrín). El libro fue todo un éxito (más de 25.000 ejemplares vendidos) y, fruto de él, acaba de llegar ahora a las librerías una lujosa ‘Ilíada’ que es un auténtico ‘tour de force’: 640 páginas, 850 ilustraciones, más de 10.000 personajes dibujados.

"He ilustrado escenas con muchos soldados, con mucha sangre –señala Calpurnio–. Trabajando en este libro me he sentido un soldado más en plena batalla, en combates en los que, como decía Homero, la rueda de los carros resbalaba en la sangre de los caídos. Pero también he dibujado dioses. Para mí ha sido un trabajo verdaderamente apasionante, muy distinto al de la ‘Odisea’, que cuenta el viaje de Ulises a Ítaca, en el que va solo. En la ‘Ilíada' se relata la Guerra de Troya, con grandes batallas multitudinarias".

Calpurnio, conocido fundamentalmente por su personaje del vaquero Cuttlas, publicado en distintos medios de comunicación y protagonista de varios libros recopilatorios, se ha adentrado así en un terreno nuevo. Y le entusiasma.

"Yo había leído la ‘Odisea’ y la ‘Ilíada’, pero no los libros enteros porque no había podido con ellos. Así que al volverme a enfrentar a los textos, como lector primerizo, vi enseguida las dificultades que tenían para el lector común. Por eso he intentado en todo momento que mis dibujos sean didácticos. He tenido una ayuda importante, y es que la versión de Samuel Butler, a su vez traducida por Miguel Temprano, facilita ya mucho la tarea al lector".

Con varios niveles de lectura y despieces que explican la historia de cada personaje, esta ‘Ilíada’, sin traicionar al texto original, constituye la versión más digerible (y sorprendente y apasionante) de una obra clave de la literatura mundial. "Esos ‘despieces’, esas llamadas al margen, me vienen de la época en que trabajé en el departamento de diseño de HERALDO, donde descubrí que las infografías servían para explicar muy bien cosas que no se entendían del todo en los textos. En la ‘Ilíada’ pasan muchas cosas y el escenario es cambiante: primero dominan los troyanos, luego los griegos... He tomado la actitud propia de cualquier lector semiculto y he intentado ver todas las dificultades de lectura... dónde hacía falta un mapa, dónde explicar un personaje. He intentado mantener ese punto informativo y didáctico en todas y cada una de sus páginas".

Y fruto de todo ello son los 10.000 personajes dibujados, las 850 ilustraciones. "En la ‘Ilíada’ la editorial me ha dejado desatarme –confiesa el ilustrador–. Partía con cierta ventaja y es que al hacer el trabajo de documentación en la cultura griega para la ‘Odisea’ ya me centré en la época micénica y más concretamente en el entorno del año 1200 antes de Cristo. Es una época con un armamento específico y buena parte del trabajo de documentación ya lo tenía hecho. Además, como la colección ya estaba definida en sus aspectos formales, he trabajado con mucha más libertad. Ha habido menos estudio y más dibujo, aunque también, como me ocurrió en el anterior libro, he aprendido mucho".

Calpurnio trabaja ya en la próxima entrega de la colección. Podía haber sido una ‘Eneida’, para completar así la trilogía de grandes clásicos europeos de la Antigüedad. Pero no. "Estoy con el ‘Tao Te King’ de Lao-Tsé. Me pareció un reto apasionante, no solo porque es una obra cumbre de la literatura oriental, sino porque es una obra de pensamiento, de filosofía, sobre el arte de vivir. Una obra que culturalmente me era ajena pero que ya empieza a serme familiar".