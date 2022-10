El dibujante aragonés David Vela gana el III Premio Quevedo de Humor Gráfico

El pasado viernes día 30 de septiembre, el dibujante, ilustrador y humorista David Vela (Zaragoza, 1967) recibía en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) el diploma de ganador del III Premio Internacional de Humor Gráfico Francisco de Quevedo, dotado con 1.500 euros, por su dibujo 'Quevedo en Pombo'. El concurso, que organiza la Fundación Francisco de Quevedo, es ahora mismo uno de los más importantes del género organizados en España. Se presentaron más de 500 dibujos de caricaturistas de 53 países.

En la ceremonia de entrega estuvieron presentes algunos miembros del jurado como los humoristas José María Gallego (de Gallego y Rey), Turcios, Adriana Mosquera ‘Nani’ y la iraní Mahboubeh Pakdel.

El dibujo de David Vela, galardonado en otros premios de humor gráfico en varias ocasiones, "es una parodia caricaturizada" del famoso cuadro ‘La tertulia del café de Pombo’ de José Gutiérrez Solana, en el que el autor ha hecho numerosas modificaciones: presenta al autor de ‘Los sueños’ rodeado de alguno de los que podrían considerarse sus herederos; el propio Solana, los aragoneses Francisco de Goya y Luis Buñuel, Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna (que ocupaba un lugar central en el cuadro), Mariano José Larra y Torres Villarroel.

“Este tipo de literatura tenía siempre un afán didáctico, y uno de los tópicos siempre presentes es el del valor del silencio, el secreto, la discreción y el buen callar; así como la denuncia de los males de la lengua, la maledicencia, la parlería o la murmuración"

David Vela es, como mínimo, un gran trabajador. Hace muy pocos días, el 24 de septiembre inauguraba en el Museo del Origami de Zaragoza (EMOZ, sito en el Centro de Historias), una exposición de los dibujos originales del deslumbrante libro ‘Elucidario del silencio’, que ha publicado el sello oscense Libros de Ida y Vuelta, ahora con el título ‘Poética del silencio’. Las obras están acompañadas de un bestiario de figuras de papiroflexia, en un montaje muy original y atractivo. Y este viernes, en la librería Anónima de Huesca, se presentará ese libro.

'POÉTICA DEL SILENCIO'

David Vela, que ha ilustrado a Bécquer, a Gómez de la Serna y a Los Titiriteros de Binéfar, explica: “’Elucidario del silencio’ es fruto de mi interés por la literatura emblemática de los Siglos de Oro. Un género mixto, entre la literatura y el arte, que podría ser considerado como el antecedente de los libros ilustrados actuales. Nace con el ‘Emblematum liber’ de Alciato y se difunde con grandísimo éxito por toda Europa, influyendo en las artes y las letras de los tres siglos siguientes. Y en Zaragoza, incluso antes de que se publicara la versión en castellano, ya puede verse su huella en los relieves de la casa Zaporta. La idea era hacer accesible este género a un público más amplio, dulcificándolo, si se puede decir así, con el color y el humor de mis ilustraciones”.

En Zaragoza, incluso antes de que se publicara la versión en castellano, ya puede verse su huella en los relieves de la casa Zaporta. La idea era hacer accesible este género a un público más amplio, dulcificándolo, si se puede decir así, con el color y el humor de mis ilustraciones”

David es obsesivo, curioso y metódico, y se zambulle en sus trabajos con alma de investigador. Desmenuza así el género y el contenido del libro: “Este tipo de literatura tenía siempre un afán didáctico, y uno de los tópicos siempre presentes es el del valor del silencio, el secreto, la discreción y el buen callar; así como la denuncia de los males de la lengua, la maledicencia, la parlería o la murmuración. Me he centrado en estos tópicos -por otra parte tan vigentes hoy- reuniendo una antología de más de ochenta textos, la mayoría emblemas y una colección de 42 ilustraciones a color, con la interpretación moderna de los mismos. Se trata de establecer una dialéctica entre esos textos didácticos y un tono más humorístico o naïf -en algunos casos surreal o fantástico- de mis dibujos. Además de literatura emblemática, he añadido algunos textos fundamentales sobre el asunto, de Luis Vives, Pedro Mexía, Calderón de la Barca y, sobre todo, de Baltasar Gracián”.

Portada del deslumbrante libro 'Elucidario del silencio'. David Vela/Libros de Ida y vuelta.

El libro ‘Elucidario del silencio’ es un auténtica joya del ilustrador y compilador, David Vela, y del editor, Javier Hernández, de Libros de Ida y Vuelta. “Hemos cuidado mucho la estética del volumen que tiene un aire de libro antiguo, pero más inspirado por ejemplo en las ediciones modernistas de Martínez Sierra que en la mistificación de las ediciones del Siglo de Oro. Me llevó mucho trabajo tanto el concepto como el diseño y la maquetación, que contribuyen a hacer posible una lectura fragmentaria, en diversas direcciones, que pueda hacer más amable un género de lectura algo compleja. Además de los dibujos a color, hube de redibujar los originales en blanco y negro de los emblemas, para darle mayor coherencia estética al volumen”, indica.

El dibujante valora así la labor del editor, que también es ilustrador y cuentacuentos: “Javier Hernández, el editor de Libros de Ida y vuelta, ha realizado un ejemplar trabajo de edición. En primer lugar por darme total libertad en el concepto del libro; y en segundo, preparando un volumen muy bello y singular, casi único: con un excelente papel, encuadernación holandesa y láminas a color pegadas a mano. En la línea del perfeccionismo y cuidado que pone en todas sus creaciones, tanto como ilustrador extraordinario y como artífice de preciosas ediciones”. Javier Hernández ha ganado el premio al libro mejor editado de Aragón en la edición de 2021.

Las ilustraciones originales del libro, agrupadas bajo el título ‘Poética del silencio’, están realizadas con la técnica del gouache y podrán verse en el Museo del Origami hasta el 11 de diciembre.