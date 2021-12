El dibujante zaragozano David Vela, doblemente premiado en Alicante y Oporto

El dibujante y humorista David Vela (Zaragoza, 1967) acaba de recibir dos galardones valiosos: el Premio Notario de Humor, que otorga la Universidad de Alicante y la Federación de Humoristas Españoles (FECO), y dos distinciones en el Portocartoon World Festival, uno de los principales certámenes internacionales de humor gráfico, uno correspondiente a 2020, el tercer premio, sobre el tema de la pobreza, y una mención honorífica en 2021 sobre el tema de la salud.

El Premio Notario del Humor reconoce la trayectoria de los artistas dedicados al humor gráfico y ha distinguido a artistas tan prestigiosos como Forges, Peridis, Kim (que ha ilustrado ‘El arte de volar’ y ‘El ala rota’ del zaragozano Antonio Altarriba) o Ibáñez, y otros menos conocidos pero no por ello menos importantes como Puig Rosado, Olmo, Harca, Almarza, Enrique, o los más jóvenes Elena Ospina o Malagón. Dice David Vela, que ha ilustrado libros de Gómez de la Serna, Bécquer o Los Titiriteros de Binéfar. “Yo no soy viñetista de prensa como la mayor parte de los premiados, pero sí que he dedicado parte de mi obra durante los últimos veinticinco años a participar en los más destacados certámenes de humor gráfico españoles e internacionales. Podría decirse que soy viñetista de salón; y en ese campo sí que he conseguido más de cuarenta premios internacionales, y la presencia en más de ciento cincuenta exposiciones en todo el mundo”, explica David Vela, que siempre ha destacado por su meticulosidad y su sentido del humor.

“El humor es un ingrediente importante de mis ilustraciones; esencial en los dos libros que dediqué a Ramón Gómez de la Serna, ‘Bestiario de Greguerías’ y ‘Ninfas y calaveras’. Y también en mi próximo álbum ilustrado, ‘Elucidario del silencio’, que está previsto que publique la editorial Libros de Ida y vuelta de Javier Hernández en la próxima primavera de 2022. Me siento muy orgulloso de este galardón”.

Asegura David Vela que durante estos años ha intentado “crear un estilo muy reconocible en mis viñetas de humor gráfico; siempre sin palabras y con un uso muy expresivo del color. Un ingrediente no muy habitual en un género en el que se suele imponer la línea y la importancia de los textos. Por un lado me impongo la limitación del texto; pero es una limitación que me ha permitido un lenguaje más comprensible en los certámenes internacionales. Por otra parte también hay una renuncia a la sátira personal y la agresividad (que a veces me pide el cuerpo); es un humor blanco muchas veces, y otras muy negro; puede ser punzante pero nunca hiriente”.

David Vela, como se decía más arriba, fue doblemente galardonado en Oporto. “Allí recibí el tercer premio del certamen de 2020, que a causa de la pandemia no ha podido entregarse hasta este momento. También una mención honorífica del certamen de 2021. La viñeta de 2020 respondía al tema principal del concurso, ‘Pobreza y desigualdades’, y los primeros premios fueron para el francés Plantu, el célebre dibujante de Le Monde, y Helmut Jacek. Mi dibujo representa, casi como en una ilustración para niños, a dos pequeños, uno de barrio rico y otro de pobre, jugando con un dron y una sencilla cometa. Tiene un tono optimista dentro como esperanza de que en el futuro las nuevas generaciones brinden nuevas soluciones al problema de la desigualdad”. La Mención Honorífica, centrada en un asunto de salud, “es una referencia a la despersonalización que ha supuesto la pandemia, y la esperanza en que las vacunas sean la solución”.

El dibujo que recibió una mención honorífica en Portugal. David Vela.

La actualidad de David Vela no se acaba aquí: el miércoles 15 de diciembre, a las 19.00, en el café Easo, por cuyas paredes y ambiente siente una gran predilección, presentará su nueva exposición de tono navideño. Dice el artista: “Reúne muchas de las ilustraciones originales del libro ‘Retablo de Navidad’ de los fantásticos Los Titiriteros de Binéfar; unos dibujos que reviven la representación de la obra y la labor de los actores, con Paco Paricio al frente, delante y detrás del escenario. También he preparado una serie dedicada a los meses del año y a sus refranes, un 'mensario' alegórico a la manera de los antiguos calendarios. Estará desde el lunes 13 de diciembre hasta el 22 de enero”.