Hace algo más de dos años y medio, justo en vísperas de la pandemia, que The Speedways visitaron por primera vez Zaragoza; entonces eran prácticamente unos debutantes, desde entonces han publicado otro álbum y varios singles, pero lo que dijimos en aquella ocasión podría servir perfectamente para esta crónica: el cuarteto londinense es un ejemplo paradigmático de lustroso power pop de inequívoco sello británico, que remite al oyente a aquellos primeros discos de tipos de la talla de Elvis Costello o Joe Jackson.

Es decir, que por momentos el espectador se siente teletransportado a 1979, a los años de la efervescencia de la new wave, a golpe de canciones de efecto instantáneo que aúnan melodías luminosas, electricidad y urgencia punk. Como detalle curioso, cabe apuntar que en este tipo de conciertos se reúnen siempre los sospechosos habituales: nos conocemos casi todos. Mas a lo que íbamos: comandados por el cantante y guitarrista Matt Julian, The Speedways no malgastan el tiempo; encadenan una canción tras otra sin apenas respiro ni bajar el pistón, en una sucesión de energéticos pildorazos que tonifican el organismo de toda la parroquia.

the speedways *** Componentes: Matt Julian, voz y guitarra; Mauro Venegas, guitarra y voz; Adrian Alfonso, bajo; Kris Hood, batería. Jueves, 29 de septiembre de 2022. Sala Zeta, en Zaragoza.

En total, apenas una hora de actuación; más que suficiente para exponer sus argumentos sonoros sin que la fiesta decaiga ni un momento. Presentaron un par de piezas de su nuevo single (‘Shoulda known’ y ‘Drop in the ocean’), adelanto de su inminente tercer álbum, que mantienen las constantes vitales que les caracterizan. Una banda con nervio y empuje rabiosamente pop, en la que destaca el trabajo del guitarrista Mauro Venegas, de afilado sonido; obviamente, no alcanzan la brillantez creativa de los modelos en los que se fijan, tarea inalcanzable, pero desde luego consiguen su propósito de entretener –e incluso rejuvenecer– al espectador.