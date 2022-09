La Sirenita, ¿en blanco o negro?

Un ejemplo de inclusión y antirracismo o una nueva muestra de 'wokismo' en la cultura. La decisión de Disney de que sea una actriz negra la que protagonice la nueva versión de 'La Sirenita' ha vuelto a desatar una de esas recurrentes polémicas en las redes sociales en la que las emociones priman frente a los argumentos racionales.

La chispa prendió el sábado, cuando Disney publicó el tráiler oficial de la película 'La Sirenita', que se estrenará el 26 de mayo de 2023 y que convertirá a los personajes de dibujos animados en seres reales. La Ariel de carne y hueso será la artista estadounidense Halle Bailey, de 22 años. Bailey era conocida por conformar junto a su hermana mayor el dúo musical Chloe x Halle, pero ahora su nombre está en boca de todo el mundo.

El vídeo publicado por Disney ha cosechado 300.000 'me gusta', pero más de un millón de 'no me gusta'. "No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original", decía en Twitter una usuaria llamada Alena, cuyo mensaje ha recibido más de 9.000 'retuits' y 51.000 'me gusta'. Otras cuentas han ido más allá, con un comentario que se ha repetido entre los contrarios de la nueva versión: "Han arruinado mi infancia", en referencia a la película de dibujos de 1989, en la que Ariel era blanca.

Sin embargo, por lo menos en Twitter, resulta más sencillo encontrar mensajes positivos hacia la nueva 'Sirenita' que negativos. En las últimas horas se han viralizado las imágenes de decenas de niñas negras que sonríen y disfrutan al ver a la protagonista. "Harto de leer a hombres adultos enojados por la Sirenita negra cuando las únicas que importan son ellas", dice Nash. "Que la Sirenita sea negra y moleste a tanta gente demuestra lo importante que es que la Sirenita sea negra", sentencia Carlos Viader en la red del pajarito.

El director de la película, Rob Marshall, rechazó en la revista 'Deadline Hollywood' que la elección de Halle Bailey tuviera connotaciones raciales. Ella "encarna la belleza, la pasión, la valentía, la vulnerabilidad, la alegría y el corazón del personaje. Y eso era lo que estábamos buscando", destacó Marshall, que probablemente recuerde la polémica desatada en noviembre del año pasado por el estreno de la miniserie 'Ana Bolena', en HBO. La actriz negra Jodie Turner-Smith interpretó a la decapitada mujer de Enrique VIII, que era blanca.

Pero algunos analistas abren el foco y recuerdan que, al final, Disney es una multinacional que busca ganar dinero y que esta discusión, en realidad, funciona como una estupenda campaña de marketing. "Disney se frota las manos. Tiene exactamente lo que buscaba: una polémica preventiva que, antes del estreno, sirve para distraer la atención de aquello sobre lo que Disney no quiere que se hable, esto es, los posibles defectos artísticos de la película (...) una polémica sobre la raza es una manera de blindar a la película frente a las malas críticas", escribe en 'Jot Down' Emilio de Gorgot.