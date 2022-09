Cate Blanchett, Guadagnino, McDonagh y Diop, en la gala de premios de Venecia

Cate Blanchett, protagonista de 'TAR', llegó este sábado a la gala de premios de la 79 Mostra de Venecia, al igual que el realizador italiano Luca Guadagnino ('Bones and All'); la francesa Alice Diop ('Saint Omer') o el británico Martin McDonagh ('The Banshees of Inisherin').

La presencia en la gala de miembros de las películas en la competición de Venecia indica que recibirán premio, ya que la organización avisa a los equipos para que regresen al Lido, aunque sin precisarles el galardón que obtendrán.

En el caso de Blanchett, todo apunta a que se llevará la Copa Volpi a mejor actriz, galardón para el que ha sido favorita desde la primera proyección de "TAR", dirigida por Todd Field, que también llegó al Palazzo del Cinema del Lido.

Blanchett iba muy elegante, con un espectacular vestido con escote asimétrico y una capa que se convertía en manga en negro, un color, que dominó sobre la alfombra roja de Venecia.

La presidenta del jurado, Julianne Moore, o la coprotagonista de "Bones and All", Taylor Russell, fueron otras de las que optaron por el negro.

McDonagh podría estar en representación del protagonista de su filme, Colin Farrell, al que los medios italianos dan como ganador de la Copa Volpi al mejor actor.

Y también pasaron por la alfombra roja varios miembros del equipo de la película italiana "Monica", dirigida por Andrea Pallaoro y protagonizada por Trace Lysette.

Así como Laura Poitras, directora del documental "All the Beauty and the Bloodshed", sobre la crisis de opioides en Estados Unidos.