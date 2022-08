El nuevo curso de las series: de 'El señor de los anillos' a los Sex Pistols o el final de 'The Good Fight'

El final del verano llega cargado de novedades en el terreno de las series. La ambiciosa 'El señor de los anillos: los anillos del poder' encabeza un catálogo en el que destacan un 'biopic' sobre los Sex Pistols ('Pistol') y otro sobre Mike Tyson ('Mike'), una de espías con Jeff Bridges ('The old man') o la última temporada de 'The good fight'.

Estos son los estrenos más destacados del mes de septiembre.

2 de septiembre

'El señor de los anillos' (Amazon): ambientada miles de años antes de los acontecimientos de "El Hobbit" y "El Señor de los Anillos" de J.R.R. Tolkien, la serie de Amazon desarrolla historias de la Segunda Edad de la Tierra Media, como la forja de los anillos o el ascenso de Sauron.

D. Payne y Patrick McKay son los creadores y el español J.A. Bayona ha dirigido los dos primeros capítulos. Según la revista Time, es la producción más cara de la historia de la televisión, con un presupuesto de 468 millones de dólares para esta primera temporada de ocho episodios.

'Tú no eres especial" (Netflix): comedia adolescente creada por Estíbaliz Burgaleta -coordinadora de guión de 'Skam España'- que gira en torno a la joven Amaia (Delia Brufau) cuando de la noche a la mañana tiene que decir adiós a Barcelona, donde tiene a todos sus amigos, para ir a vivir al pueblo de su madre.

Pese a su disgusto inicial, pronto descubrirá algo que puede darle un giro a su vida y es que parece haber heredado los poderes de su abuela, una mujer con fama de bruja.

'Pantheon' (AMC +): La primera serie de animación de AMC Networks se basa en la colección de relatos cortos del galardonado autor Ken Liu y explora el tema de la inteligencia artificial a través de la historia de Maddie (Katie Chang), una adolescente que sufre acoso y recibe una misteriosa ayuda a través de internet.

5 de septiembre

'Billy el Niño' (Movistar +): Creada por Michael Hirst ('Vikingos', "Los Tudor"), esta serie de ocho episodios cuenta la historia real del forajido Billy el Niño -interpretado por Tom Blyth- antes de convertirse en leyenda, desde su infancia como hijo de inmigrantes irlandeses a sus primeras experiencias como pistolero en la frontera norteamericana y su papel en la guerra del condado de Lincoln.

'Pistol', de Disney +. Heraldo.es

8 de septiembre

'Pistol" (Disney+): El director de "Trainspotting", Danny Boyle, dirige esta miniserie de seis episodios sobre la revolución musical que desencadenaron los Sex Pistols, basada en la autobiografía de su fundador y guitarrista Steve Jones.

Jones guía al espectador a través de un viaje por la historia del grupo y su entorno, desde las casas de protección oficial del Oeste de Londres a la famosa tienda de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren en Kings Road.

Temas como la diferencia de clases en Estados Unidos, la raza, la misoginia, la fama y el poder de los medios de comunicación se entrelazan en esta serie que aborda los altibajos de la carrera y la vida personal del boxeador Mike Tyson.

'The Good Fight' llega a su final con la quinta temporada. Movistar

'The good fight' (Movistar +): si bien rara vez figura en las listas de las series más comentadas, este 'spin off' de 'The good wife' protagonizado por Christine Baranski hace gala de algunas de las mejores, más inteligentes y pegadas a la realidad tramas que pueden verse en la televisión actual.

9 de septiembre

'Somos valientes' (Apple TV +): serie documental que sigue a la demócrata estadounidense Hillary Clinton y su hija Chelsea en su celebración de las mujeres valientes que les inspiran, un viaje en el que hablarán con artistas, activistas y líderes comunitarias como Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Kim Kardashian o Amy Schumer.

11 de septiembre

'The serpent queen' (Starzplay): Samantha Morton interpreta a la reina Catalina de Médici, una de las gobernantes más poderosas de la historia de Francia, en una serie que se desarrolla a través de 'flashbacks' mientras defiende sus acciones e imparte las lecciones que ha aprendido a su nueva sirvienta de confianza. Del guionista y productor ejecutivo Justin Haythe ("Revolutionary Road", "Red Sparrow").

'Un asunto privado'. Amazon

16 de septiembre

"Un asunto privado' (Amazon): Aura Garrido interpreta a una joven de la alta sociedad gallega que quiere ser policía y se empeña en descubrir a un asesino en serie que amenaza la ciudad en este thriller de aventuras de Bambú Producciones que también cuenta en el reparto con Jean Reno, Angela Molina y Álex García.

'Santo (Netflix): serie criminal de acción que gira en torno al narcotraficante más buscado del mundo, cuyo rostro nunca ha sido revelado, y los dos policías que van tras él, interpretados por Bruno Gagliasso y Raúl Arévalo, dos caracteres opuestos que deberán aprender a entenderse

21 de septiembre

"Andor" (Disney +): explora una nueva perspectiva de la galaxia de Star Wars, centrándose en la trayectoria de Cassian Andor (Diego Luna). Se trata de una precuela de "Rogue One: Una historia de Star Wars" (2016) y se centra en los inicios de la Rebelión en contra del Imperio y en cómo Cassian ese convierte en un héroe.

23 de septiembre

'Las últimas de la fila' (Netflix): primera serie creada y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, es la historia de cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde el colegio, que cada año organizan una escapada juntas y que esta vez afrontan un viaje especial cuando una de ellas le diagnostican cáncer. Itsaso Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto, Mariona Terés y Godeliv van den Brandt son las protagonistas.

'La novia gitana'. Atresplayer

25 de septiembre

'La novia gitana' (Atresplayer): basada en el primer volumen de la trilogía escrita por Carmen Mola, con Nerea Barros en el papel de la inspectora Elena Blanco, bajo la dirección de Paco Cabezas, la serie aborda la investigación de un homicidio, dos jóvenes asesinadas con seis años de diferencia en lo que aparenta ser un cruel ritual.

28 de septiembre

'The old man' (Disney +): Jeff Bridges se pone en la piel de Dan Chase, un exmiembro retirado de la CIA que vive al margen de la sociedad hasta que la reaparición de un viejo conocido le obliga a ajustar cuentas con su pasado, en esta adaptación de la novela homónima de Thomas Perry compuesta por ocho episodios de 50 minutos.

'Apagón'. Movistar

29 de septiembre

'Apagón' (Movistar +): Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta son los directores de los cinco capítulos de esta serie basada en el 'podcast' 'El gran apagón'. El punto de conexión es una tormenta solar que provoca un apagón total en la energía y la tecnología del planeta.