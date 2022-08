'Voy a pasármelo bien': Música, humor y romanticismo

Título de una canción de finales de los ochenta de Hombres G y, ahora, de la película que acaba de estrenar David Serrano, ‘Voy a pasármelo bien’ se ajusta a lo que promete: el espectador se lo pasa bien, bastante bien diría, yo con este entretenido, bonito y entrañable filme musical. Una producción que se mueve entre la comedia y el género romántico y que cuenta con un buen grupo de actores en el que los más jóvenes, adolescentes en realidad, saben estar a la altura de profesionales igualmente jóvenes, pero ya veteranos en el mundo del cine.

‘Voy a pasármelo bien’ *** Director: David Serrano. Guión: David Serrano y Luz Cipriota. Intérpretes: Raúl Arévalo, Karla Souza, Izan Fernández, Renata Hermida, Richards, Dani Rovira, Jorge Usón. España. 2022. 108 minutos.

Desde que debutara en 2003 con ‘Días de fútbol’, la comedia ha sido una constante en el trabajo, tanto televisivo como cinematográfico, de David Serrano. En esta ocasión, compartiendo guión con Luz Cipriota, el realizador amplía su registro construyendo un musical a partir de las canciones de Hombres G. El argumento juega con dos tiempos y un único escenario, Valladolid, donde se desarrolla, por un lado, el encuentro de los protagonistas –dos adolescentes que se sienten atraídos desde el primer día que ella llega al colegio– y, tres décadas después, cuando se reencuentran en la misma ciudad.

Con este punto de partida, con dos argumentos y dos grupos de personajes paralelos, que funcionan milimétricamente y que siempre resultan creíbles y muy auténticos, ‘Voy a pasármelo bien’ discurre como la seda, aportando frescura y naturalidad en cada una de sus secuencias. Todo marcha muy bien en esta película, me creo a sus actores y me creo los personajes, y entiendo los mecanismos y las razones que intervienen en las vidas de cada uno de sus protagonistas. Lo que más he agradecido es que en ningún caso haya intentado el director copiar modelos ajenos, que las coreografías son tan sencillas como bonitas, que sus diálogos son sinceros y directos, que todo en esta película resulta entrañable, amable, bonito, sin extravagancias ni chabacanería. Yo creo que muchos adolescentes se los pasarán muy bien.