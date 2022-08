José Luis Supervía, el cantautor que también hace heavy

José Luis Supervía (Zaragoza, 1976) iba para jugador de baloncesto. Incluso llegó a debutar en la liga ACB con el Peñas Huesca, a disputar la liga universitaria estadounidense y ser una de las estrellas de la liga de Irlanda del Norte con los Tyrone Towers de Dungannon.

Sin embargo, es en la música donde ha encontrado el espacio para desarrollar una constante y generosa producción. Desde el heavy con su banda Ariday, con la que ha editado cinco álbumes, hasta la sensibilidad que insufla a sus nueve discos como cantautor, pasando por su colaboración con Ana Marcén en AMA.

Una variedad estilística alejada de cualquier prejuicio y límite. "Efectivamente, desde hace ya unos años ya no me encasillo y toco lo que me sale del alma. Me gusta tocar desde el heavy metal con sus guitarras demoledoras hasta la canción de autor, porque me hace sacar lo más íntimo de mí. Creo que hay cabida para todo en cada momento", explica mientras se halla en pleno proceso de grabación de su décimo elepé en solitario. Un auténtico ‘recordman’ si se tiene en cuenta que el primero vio la luz en 2014.

Su vocación por la música no está enraizada con la niñez, sino al alcanzar la mayoría de edad. "Nació el día que cumplí 18 años y mi padre me regaló una guitarra acústica sin saber lo que era una guitarra. Desde ese día conecté con el instrumento y comencé de manera autodidacta. Como mi anterior profesión era la de jugador de baloncesto profesional, pues tenía mucho tiempo para practicar y para ir haciendo mis pinitos", relata.

Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial, incluidos hitos como las dos giras que efectuó con Ariday por México, de las que guarda un recuerdo muy intenso y especial. "Me siento extremadamente orgulloso de poder montar una banda como Ariday y aguantar 15 años sin parar y conseguir cruzar el charco dos veces sin ayuda de nadie más que de nuestras ganas. Y lo mejor es que seguimos muy vivos", cierra.